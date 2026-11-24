Comisia Europeană pregătește UE pentru cinci tipuri de urgențe sanitare

179992 – 24112026 – Comisia Europeană a publicat cinci foi de parcurs care identifică măsurile medicale necesare pentru pregătirea Uniunii Europene în cazul unor urgențe sanitare. Documentele analizează disponibilitatea testelor de diagnosticare, vaccinurilor, tratamentelor și echipamentelor individuale de protecție pentru cinci categorii de amenințări.

Planurile urmăresc identificarea lipsurilor și stabilirea intervențiilor necesare în întregul lanț de aprovizionare, de la cercetare și dezvoltare până la producție, achiziții publice, constituirea stocurilor și distribuirea produselor medicale.

Cele cinci scenarii analizate sunt:

Gripa pandemică, utilizată ca model pentru amenințările asociate bolilor respiratorii;

Ebola și alte filovirusuri, pentru bolile transmisibile prin contact direct;

Febra dengue, pentru bolile transmise prin țânțari;

Enterobacterales rezistente la carbapeneme, pentru infecțiile provocate de bacterii rezistente la antimicrobiene;

Agenții neurotoxici, pentru amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Comisia urmărește să identifice din timp capacitățile de producție care trebuie dezvoltate și resursele medicale care trebuie menținute disponibile pentru intervenții rapide.

Comisarul european Hadja Lahbib a declarat că planificarea anticipată trebuie să permită identificarea lipsurilor înainte ca o criză sanitară să afecteze sistemele medicale.

Cele cinci documente fac parte din Strategia UE privind contramăsurile medicale și oferă un cadru de pregătire pentru amenințări care pot depăși scenariile analizate individual.