Comisia Europeană propune al doilea ciclu de solidaritate pentru migrație. România este pe lista statelor cu risc de presiune migratorie

Comisia Europeană propune al doilea ciclu de solidaritate pentru migrație. România este...

179842 – 09112026 – Comisia Europeană a lansat al doilea ciclu anual de gestionare a migrației, prin care evaluează situația din statele membre și propune un nou mecanism de solidaritate pentru 2027. România se află printre cele 15 state membre identificate ca fiind expuse riscului de presiune migratorie, potrivit raportului publicat de instituția europeană la 6 noiembrie.

Evaluarea Comisiei se bazează pe datele furnizate de statele membre, Eurostat, agențiile europene și Serviciul European de Acțiune Externă. Raportul urmărește evoluția sosirilor, a cererilor de azil, a deplasărilor secundare ale migranților și a capacității sistemelor naționale de primire.

Potrivit Comisiei, numărul trecerilor ilegale ale frontierelor externe ale UE a scăzut cu peste o treime în prima jumătate a anului 2026, după o reducere de peste 50% în cei doi ani anteriori. Instituția europeană semnalează însă că mai sunt necesare măsuri pentru aplicarea integrală a Pactului privind migrația și azilul, în special în privința regulilor de responsabilitate și a transferurilor solicitanților de azil între state.

Grecia, Spania și Cipru au fost identificate ca state aflate sub presiune migratorie din cauza numărului disproporționat de sosiri. Italia a fost inclusă în aceeași categorie în urma sosirilor asociate operațiunilor de căutare și salvare pe mare.

România, alături de Belgia, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Franța, Croația, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovenia și Finlanda, se află în categoria statelor cu risc de presiune migratorie. Aceste țări vor avea acces prioritar la instrumentele permanente de sprijin ale UE, iar situația lor va fi monitorizată și reevaluată, dacă va fi necesar. Încadrarea nu înseamnă că România se află în aceeași situație cu statele care suportă în prezent cele mai mari presiuni la frontiere.

Comisia a propus constituirea unei noi rezerve de solidaritate pentru 2027. Statele membre vor putea contribui prin relocarea solicitanților de azil, sprijin financiar, alte măsuri sau o combinație a acestora. Consiliul UE urmează să stabilească dimensiunea rezervei și contribuțiile fiecărui stat. Acestea vor deveni publice și obligatorii după adoptarea deciziei.