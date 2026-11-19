179943 – 19112026 – Comisia Europeană a propus o agendă pentru dezvoltarea materialelor avansate, prin care Uniunea Europeană urmărește să devină lider mondial în proiectarea, producția și utilizarea acestor tehnologii până în 2035.

Inițiativa, prezentată la 18 noiembrie 2026, urmărește să accelereze trecerea de la cercetarea științifică la producția industrială și utilizarea comercială. Materialele avansate sunt considerate tehnologii strategice pentru domenii precum energie, transporturi, electronică, construcții, sănătate, industria aerospațială și apărare.

Trei obiective cuantificabile

Creșterea cu cel puțin 20% a investițiilor în cercetarea și inovarea în domeniul materialelor avansate;

Creșterea cu cel puțin 20% a numărului de întreprinderi nou-înființate și de companii aflate în faza de extindere în acest sector, cu sediul în UE;

Creșterea cu 20% a ponderii proiectelor care ating niveluri mai ridicate de implementare a materialelor avansate mai sigure și mai durabile.

Potrivit Comisiei, în Uniunea Europeană activează deja peste 15.000 de întreprinderi în domeniul materialelor avansate, care susțin aproximativ 1,5 milioane de locuri de muncă.

Materialele avansate sunt proiectate la nivel atomic pentru a obține proprietăți specifice, precum rezistență mai mare, greutate redusă, eficiență energetică sau capacități funcționale îmbunătățite. Printre aplicațiile existente se numără bateriile pentru vehicule electrice, turbinele eoliene, implanturile medicale realizate prin imprimare 3D și componentele utilizate în industria semiconductorilor.

Comisia propune concentrarea cooperării dintre statele membre asupra a cinci priorități: investiții în cercetare și inovare în sectoare strategice, utilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea proiectării și testării materialelor, reducerea timpului necesar introducerii produselor pe piață, sprijinirea producției la scară industrială și dezvoltarea competențelor profesionale.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea accesului companiilor la infrastructurile de testare și pilotare, pentru a reduce intervalul dintre descoperirea științifică și aplicarea industrială.

Uniunea Europeană a alocat deja 2,3 miliarde de euro pentru cercetarea materialelor avansate prin programul Orizont Europa, pentru perioada 2021-2027.

Propunerea trebuie adoptată de Consiliul Uniunii Europene. Primul bilanț al progreselor este programat pentru sfârșitul anului 2028, iar raportul complet de implementare este prevăzut pentru sfârșitul anului 2030.