179938 – 18112026 – Comisia Europeană estimează că economia României va scădea cu 0,3% în 2026, în timp ce Banca Națională a României (BNR) descrie o economie afectată de contracția consumului, reducerea veniturilor reale și un deficit persistent. Cele două instituții anticipează o temperare a inflației în următorii ani, dar evaluările lor diferă prin indicatorii utilizați, orizontul de prognoză și ipotezele privind evoluția prețurilor la energie.

Documentele au fost publicate la interval de o zi: Raportul asupra inflației al BNR a fost prezentat la 16 noiembrie 2026, iar prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene a fost publicată la 17 noiembrie. Ele surprind aceeași economie, dar răspund unor întrebări diferite. Comisia analizează evoluția generală a economiei, finanțele publice și piața muncii, în timp ce BNR urmărește în principal inflația, cauzele ei și condițiile în care poate fi relaxată politica monetară.

Creșterea economică: Comisia anticipează contracție, BNR descrie o redresare lentă

Comisia Europeană estimează pentru România o scădere a PIB real cu 0,3% în 2026, după ce în prognoza de primăvară anticipase o creștere de 0,1%. Pentru 2027, instituția estimează un avans de 1,8%, iar pentru 2028 de 2,2%.

BNR nu publică în raportul din noiembrie o estimare anuală punctuală a creșterii PIB care să poată fi comparată direct cu valoarea de minus 0,3% a Comisiei. Banca centrală constată însă o încetinire puternică a activității economice și anticipează o revenire graduală începând din a doua jumătate a anului 2026.

Potrivit BNR, contracția economică din ultimele luni ale anului 2025 a generat un efect de reportare negativ de aproximativ 1,2% asupra creșterii din 2026. Acesta este al doilea cel mai nefavorabil efect de reportare înregistrat după criza financiară din 2008–2009.

Investițiile, susținute în principal de fondurile europene și de proiectele finanțate prin PNRR, reprezintă principalul factor de sprijin al economiei în 2026. În schimb, consumul populației continuă să scadă, afectat de diminuarea veniturilor reale, de pierderea puterii de cumpărare a economiilor și de reducerea rezervelor financiare ale gospodăriilor.

Pentru 2027, BNR anticipează că revenirea veniturilor reale va readuce consumul în poziția de principal motor al creșterii economice. Nu ne spune însă de unde vor veni aceste creșteri ale veniturilor reale, având în vedere profiturile mult în scădere ale firmelor și preconizata înghețare, în continuare, a salariilor bugetarilor. Investițiile vor continua să contribuie pozitiv, dar ritmul lor ar putea încetini după terminarea PNRR.

Diferența de abordare este importantă: Comisia oferă o prognoză numerică pentru PIB, în timp ce BNR explică mecanismele care limitează creșterea și influențează inflația. Cele două evaluări nu sunt contradictorii.

Inflația: 7,9% la Comisie și 7,4% la BNR pentru 2026

Diferența cea mai vizibilă dintre rapoarte apare la estimările privind inflația. Comisia Europeană anticipează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, în timp ce BNR o estimează la 7,4% la sfârșitul anului.

Valorile nu pot fi comparate direct, deoarece Comisia utilizează indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), folosit pentru comparațiile între statele UE, iar BNR își construiește prognoza pe baza indicelui național al prețurilor de consum (IPC), exprimat ca variație anuală la sfârșitul perioadei.

Comisia estimează că inflația medie IAPC va coborî la 4,4% în 2027 și la 3,8% în 2028. BNR anticipează o inflație IPC de 3,7% în decembrie 2027 și de 2,5% în septembrie 2028. Diferența dintre prognozele pentru 2027 nu indică neapărat o divergență de evaluare. Comisia prezintă media anuală, iar BNR rata de la sfârșitul anului.

Energia și combustibilii, principala cauză a revizuirii prognozei BNR

BNR a majorat prognoza inflației pentru decembrie 2026 de la 6,1% la 7,4%, iar estimarea pentru sfârșitul anului 2027 de la 3,4% la 3,7%.

Asta din cauza prețurilor combustibililor, energiei electrice și gazelor naturale.

În cazul carburanților, BNR indică scumpirea petrolului, dificultățile de aprovizionare cu produse rafinate, în special motorină, și aprecierea dolarului. La electricitate, presiunile provin din majorarea prețurilor angro și din constrângerile asupra producției interne, accentuate de deficitul hidrologic. La gaze, creșterea cotațiilor internaționale majorează costurile de achiziție, însă transmiterea către consumatorii casnici este temporar atenuată de mecanismele de protecție și de contractele încheiate anterior.

Comisia Europeană identifică aceleași categorii de factori, dar pune accent și pe efectele secetei severe asupra producției de energie electrică, precum și pe eliminarea plafonării prețurilor la electricitate și majorarea TVA și a accizelor din 2025.

Cele două documente arată că presiunile energetice nu se limitează la facturile populației. Costurile mai mari se transmit treptat în producție, transport, distribuție și servicii, ceea ce prelungește perioada de inflație ridicată.

Consumul și consolidarea fiscală: aceeași explicație, accente diferite

Ambele instituții consideră că măsurile de reducere a deficitului bugetar au contribuit la încetinirea economiei.

Comisia Europeană arată că înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public în 2025 și 2026, împreună cu inflația ridicată, au redus veniturile disponibile și au afectat consumul privat. În prima jumătate a anului 2026, consumul populației a scăzut cu peste 2%.

BNR analizează mai detaliat efectele acestor măsuri asupra cererii agregate. Potrivit băncii centrale, deficitul de cerere va rămâne amplu pe întregul orizont de prognoză. În 2026, diferența dintre PIB-ul efectiv și cel potențial este estimată la o medie de peste minus 3%, cu un minim de minus 3,2% în trimestrele III și IV.

Această situație are două efecte diferite. Reduce presiunile asupra prețurilor, deoarece populația și companiile au o capacitate mai mică de a susține majorări de prețuri, dar limitează și creșterea economică.

BNR avertizează că o consolidare fiscală mai amplă ar putea reduce dezechilibrele bugetare și presiunile inflaționiste, dar ar produce efecte restrictive suplimentare asupra activității economice.

Deficitul bugetar și datoria publică: Comisia oferă estimări până în 2028

Comisia Europeană estimează că deficitul bugetar al României va scădea de la 7,8% din PIB în 2025 la 6% în 2026. Pentru 2027, prognoza indică 5,8%, iar pentru 2028, 5,6%.

Reducerea deficitului în 2026 este pusă pe seama controlului cheltuielilor publice, a înghețării salariilor și pensiilor și a majorării veniturilor din taxe și impozite. Comisia estimează că măsurile fiscale adoptate în 2024 și 2025 vor aduce venituri suplimentare de aproximativ 1,2% din PIB în 2026.

Datoria publică este estimată să crească de la 60,7% din PIB în 2026 la 64,2% în 2028. Comisia explică această evoluție prin menținerea deficitelor primare și creșterea cheltuielilor cu dobânzile.

BNR nu publică în raportul asupra inflației o prognoză bugetară alternativă comparabilă cu cea a Comisiei. Analizează însă efectele consolidării fiscale asupra consumului, investițiilor, cererii interne și inflației.

Banca centrală atrage atenția că o ajustare bugetară insuficientă ar menține vulnerabilitățile asociate deficitelor și datoriei publice, iar o deteriorare a percepției investitorilor ar putea majora costurile de finanțare și ar exercita presiuni asupra cursului de schimb.

Investițiile europene și riscul încetinirii după PNRR

Un alt punct comun al celor două analize este rolul fondurilor europene în susținerea economiei.

Comisia Europeană consideră că investițiile finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență au compensat parțial slăbirea consumului privat. Totuși, în 2027, ritmul investițiilor publice ar putea încetini după încheierea perioadei de finanțare prin PNRR, în special ca urmare a reducerii granturilor disponibile.

BNR avertizează, la rândul său, că dificultățile de atragere și utilizare a granturilor europene ar putea restrânge investițiile și cererea agregată. Continuarea proiectelor pentru care finanțarea europeană a fost pierdută ar putea necesita resurse suplimentare de la bugetul național.

Comisia vede o posibilă compensare prin creșterea absorbției fondurilor de coeziune și reluarea investițiilor private. BNR consideră că tranziția de la finanțarea prin PNRR către alte surse de investiții rămâne un risc pentru ritmul de creștere economică.

Ce poate întârzia revenirea economiei

Cele două instituții identifică mai multe riscuri comune:

Conflictul din Orientul Mijlociu: poate menține ridicate prețurile petrolului, gazelor și produselor rafinate.

poate menține ridicate prețurile petrolului, gazelor și produselor rafinate. Războiul din Ucraina: afectează securitatea energetică și costurile de transport și aprovizionare.

afectează securitatea energetică și costurile de transport și aprovizionare. Instabilitatea politică: poate afecta încrederea investitorilor și continuitatea măsurilor de consolidare fiscală.

poate afecta încrederea investitorilor și continuitatea măsurilor de consolidare fiscală. Cererea externă: o încetinire a economiilor partenere, în special în industria auto europeană, poate afecta exporturile României.

o încetinire a economiilor partenere, în special în industria auto europeană, poate afecta exporturile României. Fondurile europene: absorbția insuficientă după încheierea PNRR poate reduce investițiile.

absorbția insuficientă după încheierea PNRR poate reduce investițiile. Cursul de schimb: deprecierea leului poate scumpi importurile și poate alimenta inflația.

BNR mai identifică riscuri legate de evoluția prețurilor la gaze după 1 aprilie 2027, când ar urma să se schimbe cadrul de protecție a consumatorilor casnici, dacă Guvernul nu intervine. Raportul nu presupune automat o majorare a tarifelor la acea dată, dar prezintă scenarii în care liberalizarea pieței ar putea genera presiuni suplimentare.

Comisia Europeană menționează și introducerea sistemului european ETS2 (o nouă taxă de poluare) în 2028, care ar putea încetini reducerea inflației prin costurile suplimentare asociate emisiilor din combustibilii utilizați pentru transport și încălzire.

România are nevoie de corecție bugetară fără blocarea investițiilor

Prognoza Comisiei Europene și raportul BNR converg asupra unei probleme de fond: reducerea dezechilibrelor bugetare este necesară, dar măsurile de austeritate afectează consumul și încetinesc activitatea economică.

Diferențele dintre cele două documente provin în principal din obiectivele instituțiilor, indicatorii utilizați și ipotezele privind evoluția energiei, cursul de schimb și cererea internă.

Comisia estimează evoluția PIB, a deficitului bugetar și a datoriei publice pe termen mediu. BNR analizează în profunzime transmiterea șocurilor energetice în prețuri și efectele cererii slabe asupra inflației.

Un punct de atenție comun este perioada de după încheierea PNRR. Dacă investițiile europene nu vor fi înlocuite prin alte surse de finanțare, redresarea economică ar putea pierde unul dintre principalele sale motoare.