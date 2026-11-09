Comisia Europeană vrea să îmbunătățească lectura în rândul tinerilor

Roxana Mînzatu: Unul din trei elevi europeni de 15 ani întâmpină dificultăți la citire

179844 – 09112026 – Comisia Europeană propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor de lectură ale elevilor, după ce evaluările internaționale au indicat rezultate slabe în rândul adolescenților. Inițiativele vizează cooperarea dintre școli, sprijinirea profesorilor și promovarea unor metode de predare care să îmbunătățească citirea, scrierea și înțelegerea textelor.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat, la 28 septembrie 2026, lansarea Coaliției europene pentru alfabetizare, o inițiativă care reunește profesori, bibliotecari, editori, cercetători, organizații și autorități publice pentru identificarea unor soluții bazate pe dovezi și experiențe practice. Ea a invitat școlile, bibliotecile și organizațiile din România să se alăture demersului.

„Unul din trei tineri de 15 ani din Uniunea Europeană reușește cu greu să înțeleagă un text simplu atunci când îl citește”, a transmis Mînzatu, referindu-se la rezultatele evaluărilor PISA.

Potrivit acesteia, dificultățile de lectură afectează procesul de învățare, accesul la locuri de muncă și capacitatea oamenilor de a participa la viața societății. Într-un mediu în care inteligența artificială și informațiile digitale au o prezență tot mai mare, competențele de bază și gândirea critică devin necesare pentru identificarea informațiilor false și evaluarea conținutului online.

Alianțe între școli și obiective până în 2030

La 5 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat Pachetul pentru educație și competențe, care urmărește să inverseze declinul competențelor de bază, să sprijine utilizarea sigură a tehnologiilor digitale în educație și să îmbunătățească situația personalului didactic.

Printre măsurile propuse se află crearea unor Alianțe Școlare Europene, prin care școli și autorități școlare din mai multe state membre vor putea colabora pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor. Parteneriatele vor permite testarea și compararea unor metode de predare, inclusiv în domeniul citirii și scrierii, și extinderea practicilor care dau rezultate.

Roxana Mînzatu a anunțat că obiectivul este formarea a până la 100 de noi alianțe în fiecare an, începând din 2028. Programul Erasmus+ urmează să ofere sprijin pentru pregătirea acestora în 2027.

Statele membre și-au propus ca, până în 2030, ponderea elevilor de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică și științe să scadă sub 15%. Comisia urmărește, de asemenea, reducerea sub acest prag a ponderii elevilor din clasa a VIII-a cu rezultate slabe în domeniul competențelor informatice și al alfabetizării informaționale.

România, sub media OCDE la lectură

Datele prezentate de Ministerul Educației în legătură cu rezultatele PISA 2025 arată că 52% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență la lectură, față de media de 69% înregistrată în țările OCDE. La matematică, proporția elevilor care ating nivelul minim este de 48%, iar la științe, de 54%.

În cazul lecturii, rezultatul României a scăzut cu 16 puncte față de evaluarea precedentă. Situația indică dificultăți în înțelegerea și interpretarea textelor, competențe necesare atât în educație, cât și în activitatea profesională.

Coaliția europeană pentru alfabetizare este deschisă profesorilor, părinților, școlilor, bibliotecilor, universităților, editurilor, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și organizațiilor media. Inițiativa urmărește conectarea proiectelor existente, schimbul de experiență și dezvoltarea unor soluții care să poată fi aplicate în comunități diferite.