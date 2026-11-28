180045– 28112026 – Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, organizează în data de 29 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, concertul dedicat Zilei Naționale a României. Evenimentul este realizat cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, al Filarmonicii „George Enescu” din București, al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău și al Instituției Publice Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova-Concert”.

Prestigioasa Orchestră a Filarmonicii „George Enescu” din București va urca pe scena teatrului cu ocazia acestei seri aniversare și va evolua sub bagheta dirijorilor Mihail Agafița și Cristian Spătaru, alături de o distribuție solistică de excepție: baritonul Andrei Jilihovschi, soprana Valentina Naforniță, mezzosoprana Lilia Istrati și violonista Alexandra Târșu.

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.