 Congres USR: Partidul și-a ales noua conducere

179775 –01112026 – Primul congres al USR după intrarea în opoziție s-a desfășurat la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, la 31 octombrie 2026. 600 de delegați din toată țara i-au ales prin vot pe cei 24 de membri ai Biroului Național. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu a fost pus în joc la acest congres.

Cei șapte vicepreședinți : Radu Miruță, Diana Buzoianu, Iulian Lorincz, Dan Barna,Radu Mihaiu, Irineu Darău Diana Stoica

Ceilalți 17 membri aleși în Biroul Național: Cristian Seidler, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Ionuț Moșteanu ,Oana Țoiu,Vlad Voiculescu , Sorin Șipoș ,Oana Murariu ,Roxana Vîlcu Pollyanna Hangan ,Eugen Terente , Teodora Stoian, Ruben Lațcău, Mircea Aurel Deac, Andrei Nistor, Lucian Stanciu-Viziteu ,Florin Drăgulin.

„Președintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului”, precizează USR în precizarea de presă.

Rezoluție, votată în unanimitate

Delegații au votat în unanimitate, prin ridicare de mâini rezoluția „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”.

Practic, prin acest document, partidul își stabilește prioritățile pentru viitor.

„O guvernare fără PSD și fără AUR, care să ducă mai departe ce am început pentru oameni. Construim o mișcare reformistă cu toți cetățenii, primarii și forțele politice care vor aceeași direcție. PNL, la nivel național și peste tot unde arată deschidere, ne este un partener egal pentru un obiectiv comun. USR și PNL rămân însă partide distincte”, este unul dintre obiective.

De asemenea, rezoluția prevede și principiile pe care membri USR trebuie să le respecte cât timp sunt în opoziție:

Românii nu au nevoie de încă un idol fals sau de încă un partid care țipă. Între lăcomia PSD și extremismul AUR, USR se poziționează ca alternativa europeană constructivă în slujba oamenilor. Nu ne limităm la a face opoziție; guvernăm din opoziție. Pentru fiecare lege nocivă pe care o inițiază PSD, USR va veni cu un contraproiect reformist. Vom apăra fiecare reformă începută de miniștrii USR. Vom vota strict în funcție de conținutul legii și de impactul acesteia asupra românilor obișnuiți. Nu vor exista trocuri politice cu rețelele care au capturat statul și niciun pas înapoi de la standardele noastre de integritate. sursa:hotnews.ro