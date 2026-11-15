Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere

179901 – 15112026 – Începând cu data de 16 noiembrie 2026, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic monede din aur, argint și alamă pentru colecționare și pune în circulație o monedă din alamă, cu tema Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere.

Aversul monedei din aur îl prezintă pe sculptorul Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „500 LEI”, stema României și anul de emisiune „2026”.

Aversul monedei din argint îl prezintă pe sculptorul Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2026”.

Aversul monedei din alamă pentru colecționare îl prezintă pe sculptorul Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „50 BANI”, stema României, anul de emisiune „2026” și litera „N” într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecționare.

Aversul monedei din alamă pentru circulație îl prezintă pe sculptorul Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „50 BANI”, stema României și anul de emisiune „2026”.

Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul sculptorului Constantin Brâncuși, inscripția circulară „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE” și anii între care a trăit acesta „1876-1957”.

Monedele din aur, argint și alamă pentru colecționare sunt ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur și din argint sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Monedele din alamă pentru circulație cu valoarea nominală de 50 bani au aceleași caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulație la cupiura de 50 bani și vor circula în paralel cu acestea.

Tirajele aprobate sunt de 200 de bucăți pentru monedele din aur, 1.000 de bucăți pentru monedele din argint, 10.000 de bucăți pentru monedele din alamă pentru colecționare și 5.000.000 de bucăți pentru monedele din alamă pentru circulație.

Preţul de vânzare pentru moneda din aur este de 31.900,00 lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate, pentru moneda din argint este de 1.000,00 lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate, iar pentru moneda din alamă pentru colecționare este de 19,00 lei, inclusiv TVA.

Monedele din aur, argint, alamă pentru colecționare și alamă pentru circulație, cu tema Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Punerea în circulație a monedelor de circulație, cu tema Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere, se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României, cu ocazia efectuării plăților în numerar către instituțiile de credit/Trezoreria Statului.

Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur, argint și alamă pentru colecționare, cu tema Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere, se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.