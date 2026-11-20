Toma Petcu îi cere lui Ilie Bolojan să plece la USR

179967 – 20112026 – Nemulțumirile față de conducerea lui Ilie Bolojan au căpătat o nouă dimensiune în Partidul Național Liberal, după ce lideri din organizațiile județene Ilfov și Giurgiu au cerut organizarea alegerilor interne și au anunțat susținerea candidaturii lui Alin Tișe pentru președinția partidului. Contestatarii reclamă centralizarea deciziilor, conducerea prin interimari și îndepărtarea organizațiilor locale de procesul de decizie.

Cea mai recentă poziție publică a venit din partea organizației PNL Giurgiu. Joi, 19 noiembrie, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, a anunțat că cei 44 de primari liberali din județ și cei doi deputați ai organizației, Aneta Matei și Andrei Alexandru, au decis, în unanimitate, să susțină candidatura lui Alin Tișe la conducerea partidului.

Petcu invocă rezultatele electorale din 2024, când PNL a câștigat 44 dintre cele 54 de primării din județ, toate orașele și trei dintre cele cinci mandate parlamentare.

El îi cere președintelui PNL să declanșeze alegeri libere în toate organizațiile și să organizeze congresul partidului la jumătatea anului 2027. Totodată, susține că liderii trebuie desemnați prin votul membrilor, nu prin controlul exercitat asupra structurilor interimare.

Toma Petcu a explicat că liberalii din Giurgiu nu se regăsesc în modul în care Ilie Bolojan conduce partidul și nici în direcția politică promovată de actuala conducere. El a invocat necesitatea revenirii la valorile de dreapta, la respectarea proprietății private, susținerea mediului de afaceri și recunoașterea meritului.

„Nu ne regăsim în modul în care Ilie Bolojan înțelege să conducă PNL și nici în direcția spre care îndreaptă partidul”, a declarat liderul PNL Giurgiu.

După ce președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus că membrii care nu sunt de acord cu deciziile conducerii pot pleca din partid, Toma Petcu îi răspunde, indicându-i și o altă variantă: „Domnule Bolojan, dacă simpatizați atât de mult USR, iar politica PNL pare să se învârtă tot mai mult în jurul acestui partid, poate că ar fi mai simplu să plecați dumneavoastră la USR, în loc să le arătați ușa liberalilor care nu vă împărtășesc viziunea”.

Alin Tișe devine alternativa contestatarilor lui Bolojan

La începutul lunii noiembrie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat candidatura pentru conducerea PNL, motivând că partidul se îndepărtează de valorile sale tradiționale.

Proiectul său propune un PNL cu identitate liberal-conservatoare, independent în raport cu PSD și USR și capabil să reprezinte singur electoratul de dreapta.

Tișe a afirmat că are sprijinul a peste 50 de primari din țară. Anunțul susținerii din partea celor 44 de primari din Giurgiu și declarația lui Hubert Thuma consolidează vizibilitatea acestei candidaturi.

Tabăra contestatarilor include lideri cu influență administrativă și organizațională, între care Hubert Thuma, Toma Petcu și Adrian Veștea. Aceștia contestă strategia conducerii centrale și solicită o reorganizare a partidului prin alegeri interne.

Disputa privește și legitimitatea conducerii

Conflictul din PNL are și o componentă juridică. Hotărârile privind organizarea și componența conducerii partidului au fost contestate în instanță, iar deciziile adoptate la congresul din vara acestui an au fost afectate de litigii.

În paralel, Ilie Bolojan a încercat să mențină controlul asupra formațiunii și să impună disciplina deciziilor adoptate de conducerea centrală. Divergențele au fost alimentate de sancțiunile aplicate unor liberali care au contestat deciziile partidului sau au susținut alte formule politice.

În prezent, disputa are două direcții principale: conducerea partidului și orientarea sa politică. În timp ce Ilie Bolojan susține actuala strategie, contestatarii cer alegeri în filiale, un congres cu delegați desemnați democratic și o delimitare mai clară de PSD și USR.