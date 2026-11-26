180027– 26112026 – Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi și vineri, 26 și 27 noiembrie 2026, la Bruxelles, într-un Consiliu European extraordinar cu o dublă miză financiară și geopolitică: deblocarea negocierilor pentru următorul Cadru Financiar Multianual (CFM 2028–2034) și acoperirea deficitului de finanțare al Ucrainei pentru anul 2027.

Convocată de președintele Consiliului European, António Costa, reuniunea a început cu un summit al zonei euro – unde se discută inclusiv succesiunea la conducerea Băncii Centrale Europene, în contextul încheierii mandatului Christinei Lagarde –, urmând ca apoi șefii de stat și de guvern să intre în negocieri directe pe dosarele bugetare.

Bugetul UE 2028–2034: Propunerea de compromis a lui António Costa, contestată înainte de start

Punctul central al tensiunilor de la Bruxelles îl reprezintă noua schiță de buget multianual (2028–2034) prezentată de António Costa pe 21 noiembrie. Documentul propune un plafon total de 1.780 de miliarde de euro (1,78 trilioane), ceea ce reprezintă o tăiere de aproximativ 10% (circa 204 miliarde de euro) față de propunerea inițială a Comisiei Europene.

Pentru a împăca nevoile de securitate cu presiunile fiscale ale statelor contributor nete, proiectul lui Costa operează o reconfigurare majoră a priorităților:

Explozia bugetului de apărare: Cheltuielile dedicate apărării și securității europene cresc cu 232% față de actualul exercițiu financiar.

Noi resurse proprii și amânări: Planul introduce o nouă taxă digitală la nivel european și propune amânarea rambursării a circa 10 miliarde de euro din datoria contractată pentru planul de redresare NextGenerationEU.

În ședința pregătitoare a ambasadorilor UE (COREPER) de luni, 23 noiembrie, propunerea a fost respinsă atât de statele contributor nete (care cer tăieri și mai adânci, invocând faptul că 10 din 27 de state membre se află deja în procedură de deficit excesiv), cât și de blocul statelor care apără politicile tradiționale.

Pachetul pentru Ucraina în 2027: 45 de miliarde de euro prin împrumuturi garantate de bugetul UE

Al doilea pilon al summitului vizează supraviețuirea financiară și militară a Kievului în 2027. Potrivit estimărilor prezentate de Comisia Europeană pe 18 noiembrie, necesarul total de finanțare externă al Ucrainei pentru anul viitor se ridică la 70 de miliarde de euro, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și a blocării rutelor comerciale la Marea Neagră.

Comisia a pus pe masa liderilor un pachet legislativ de 45 de miliarde de euro (menit să acopere două treimi din deficitul Kievului, restul urmând să fie asigurat de partenerii din G7):

Până la 25 de miliarde de euro sunt destinate asistenței militare (în special producției de drone și muniție, prin integrarea industriilor de apărare din UE și Ucraina), iar până la 20 de miliarde de euro reprezintă sprijin bugetar general (împărțit egal între asistență macrofinanciară și Mecanismul pentru Ucraina).

Banii vor fi atrași de Comisia Europeană de pe piețele financiare sub forma unui împrumut cu recurs limitat (limited-recourse loan). Ucraina va rambursa principalul doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război.

Împrumutul este garantat prin marja disponibilă (headroom) a bugetului UE, ceea ce necesită modificarea regulamentului actualului CFM (2021–2027) și acordul unanim al statelor membre, un punct sensibil pentru guvernele reticente la noi împrumuturi comune.

Poziția României

România intră în negocierile de la Bruxelles cu un mandat ferm, stabilit la București de președintele Nicușor Dan împreună cu reprezentanții ministerelor de resort. Bucureștiul respinge tăierile propuse de António Costa și cere o alocare „cât mai consistentă” din viitorul buget 2028–2034.

În plan diplomatic, România joacă un rol central în grupul „Prietenii Coeziunii” – o coaliție de 17 state membre (coordonată alături de Italia) care se opune reducerii fondurilor destinate Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune (PAC) pentru a finanța noile priorități de apărare sau competitivitate. Pentru România, menținerea acestor două pachete financiare la un nivel ridicat este importantă pentru continuarea investițiilor în infrastructură, reducerea decalajelor regionale și subvenționarea fermierilor, într-un context în care bugetul național este deja constrâns de măsurile de consolidare fiscală. Totodată, Bucureștiul susține creșterea alocărilor pentru apărare și securitate la frontiera estică, cu condiția ca acestea să nu fie obținute prin amputarea fondurilor structurale.