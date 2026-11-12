Cooperare europeană pentru implementarea ETIAS

Reprezentanți din cinci state membre, reuniți la București pentru schimb de bune practici

179882 – 12112026 – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat, în data de 11 noiembrie 2026, o activitate de schimb de experiență și bune practici între Unitățile Naționale ETIAS din România, Germania, Belgia, Franța și Portugalia, în cadrul unui proiect finanțat prin Fondul de management integrat al frontierelor, Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

La activitate a participat și inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel Laurențiu Stoica, care a prezentat situația operațională de la frontierele gestionate de România, evidențiind particularitățile și provocările specifice. Totodată, a subliniat importanța cooperării dintre statele membre și a schimbului de experiență pentru asigurarea unei abordări unitare în ceea ce privește implementarea și operaționalizarea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

Proiectul, demarat în luna decembrie 2025, a inclus organizarea a cinci vizite de studiu la Unitățile Naționale ETIAS din cele cinci state partenere. Până în prezent, au fost desfășurate patru astfel de vizite, în Germania, Belgia, Franța și Portugalia, în cadrul cărora specialiștii au prezentat modul de organizare și funcționare a structurilor, precum și aspecte privind cooperarea în gestionarea listei de supraveghere ETIAS, prelucrarea manuală a cererilor de autorizare, evaluarea riscurilor, protecția datelor cu caracter personal și procedurile de apel.

Întâlnirea organizată la București a reprezentat ultima activitate din cadrul proiectului și a oferit Unității Naționale ETIAS din România ocazia de a prezenta statelor partenere propria perspectivă asupra domeniilor analizate, precum și concluziile desprinse în urma vizitelor de studiu și aspectele identificate ca posibile direcții de analiză și îmbunătățire a activității la nivel național.

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de autoritate competentă, pentru gestionarea datelor incluse în lista de supraveghere ETIAS (Watchlist).