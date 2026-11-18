Copiii din Popricani au câștigat primul loc la Târgul Național CODE Kids...

179933 – 18112026 – Echipa CodeLibri, de la Biblioteca Comunală Popricani, județul Iași, a câștigat Grand Award – locul I la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026, cu proiectul SafeLibri, un prototip de șosea inteligentă conceput pentru prevenirea accidentelor rutiere și protejarea animalelor.

Competiția s-a desfășurat în data de 14 noiembrie, la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București. La ediția din acest an au participat 20 de echipe din România și Republica Moldova, formate din copii cu vârste între 10 și 14 ani.

Proiectele au fost realizate în cadrul cluburilor de robotică și programare organizate de Fundația Progress în biblioteci publice și alte spații educaționale.

Echipa CodeLibri, coordonată de Mihaela Tănasă, a primit și distincția Excellence in Presentation pentru modul în care a prezentat proiectul.

Proiecte tehnologice pentru probleme din comunități

Locul al II-lea la categoria Grand Award a revenit echipei Robogenius, de la Liceul „Liviu Rebreanu” din Turda (Cluj), pentru proiectul „Scutul de Cristal”.

Locul al III-lea a fost câștigat de echipa Computer Kids, de la Biblioteca Municipală Medgidia (Constanța), pentru proiectul „Automatizări ale serei”.

Participanții au prezentat soluții pentru probleme din comunitățile lor, între care managementul apei, automatizarea serelor, parcarea inteligentă, monitorizarea calității aerului, asistența medicală pentru vârstnici și protejarea patrimoniului natural.

Alte proiecte au vizat colectarea deșeurilor, igiena orală a copiilor, protecția bibliotecilor împotriva infiltrațiilor și monitorizarea locuințelor.

Organizatorii au acordat premii și în categoriile Tech Innovators, Tech Showcase, Creative Minds, Tech for Good, Green Innovators și Progress Award.

Programul CODE Kids a fost lansat în 2017 și oferă gratuit activități de educație digitală copiilor din mediul rural și din orașele mici, folosind bibliotecile publice ca spații de învățare.

Copiii învață programare, robotică și utilizarea tehnologiilor digitale, iar bibliotecarii și coordonatorii locali facilitează activitățile.