Corespondența unui ofițer francez de pe frontul românesc, prezentată la Muzeul Militar...

180019– 26112026 – Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” organizează joi, 26 noiembrie, de la ora 13:00, o conferință dedicată corespondenței de război a căpitanului francez Ludovic Ginesty, membru al Misiunii Militare Franceze în România în perioada 1917–1918.

Evenimentul se desfășoară în jurul volumului „Dragii mei…”, publicat la Editura Prospexi, care reunește scrisorile trimise de tânărul ofițer de pe frontul românesc către familia sa din Toulouse. Textele au fost traduse și adaptate de jurnalistul și fotograful francez Jean-Christian Tirat.

Corespondența oferă informații despre experiența cotidiană a militarilor în timpul războiului, condițiile de pe front, perioadele de așteptare, frigul, căldura și relația soldaților cu familiile rămase acasă.

Conferința este organizată în perspectiva Zilei Naționale a României și urmărește prezentarea contribuției Misiunii Militare Franceze la efortul de război al României în timpul Primului Război Mondial.

La eveniment vor participa prof. univ. dr. Maria Georgescu, istoric militar și membru al Comisiei Române de Istorie Militară, Jean-Christian Tirat și colonelul în rezervă dr. Doru Pogoreanu, editorul volumului.