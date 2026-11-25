Coridorul Verde de Energie prin Marea Neagră: decizia finală de investiție este...

180009 – 25112026 – România, Azerbaidjan, Georgia și Ungaria au analizat la București, pe 23 noiembrie, evoluția proiectului Coridorului Verde de Energie, destinat transportului energiei electrice din regiunea Mării Caspice către Europa.

La cea de-a 13-a reuniune ministerială a Comitetului de Coordonare au participat miniștrii Energiei din România și Azerbaidjan, ministrul Economiei și Dezvoltării Durabile din Georgia, ambasadorul Ungariei în România, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai companiei Green Energy Corridor Power Company (GECO), ai autorităților de reglementare și ai operatorilor de transport energetic.

Potrivit GECO, faza pregătitoare a proiectului a fost încheiată, iar fezabilitatea acestuia a fost confirmată. Decizia finală de investiție este estimată pentru 2029, iar primele livrări de energie electrică sunt prevăzute pentru 2032.

Proiectul urmărește conectarea sistemelor energetice din Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria, printr-o infrastructură care include un cablu submarin de transport al energiei electrice prin Marea Neagră.

Soluția tehnică analizată presupune utilizarea transportului în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC), tehnologie utilizată pentru transmiterea energiei pe distanțe mari.

GECO a informat participanții că în octombrie a fost depusă solicitarea pentru obținerea statutului de Proiect de Interes Mutual al Uniunii Europene (PMI). Cererea vizează toate componentele naționale ale coridorului, abordarea propusă fiind aceea a unui proiect integrat.

Statutul PMI ar putea facilita integrarea proiectului în prioritățile europene de infrastructură energetică, însă obținerea acestuia nu este încă o certitudine.

Participanții au convenit continuarea cercetărilor asupra fundului Mării Negre și organizarea unei întâlniri comune a autorităților naționale de reglementare.

Au fost analizate și dificultățile privind disponibilitatea echipamentelor specializate, producția cablurilor submarine și accesul la navele necesare instalării infrastructurii.

Transelectrica și GECO vor continua colaborarea cu Direcția Generală Energie a Comisiei Europene pentru procedura de obținere a statutului PMI.

Compania GECO va pregăti selecția unui partener de dezvoltare, urmând să prezinte propunerile la următoarea reuniune ministerială.

La reuniunea de la București a fost discutată și posibilitatea participării Turciei la proiect.

Extinderea cooperării ar putea include și componenta de transport al datelor prin fibră optică.

Compania GECO este deținută în cote egale de patru operatori: AzerEnerji, Georgian State Electrosystem, Transelectrica și MVM din Ungaria.

Următoarea reuniune ministerială este programată în Ungaria, în aprilie 2027.