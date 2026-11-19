179955 – 19112026 – Crăciunul, una dintre cele mai îndrăgite și luminoase sărbători ale creștinătății, aduce în fiecare an bucuria rememorării Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, eveniment care a inspirat, de-a lungul veacurilor, unele dintre cele mai valoroase creații ale artei universale. În pictură, tema Nașterii Domnului a devenit o expresie a credinței, a speranței și a iubirii divine, fiind interpretată de mari artiști ai lumii în opere de o profundă sensibilitate spirituală.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Romfilatelia și Poșta Română dedică emisiunea de mărci poștale „Crăciun 2026” uneia dintre capodoperele picturii religioase europene, Adorația păstorilor, realizată de celebrul pictor El Greco, artist a cărui creație ocupă un loc aparte în istoria artei universale.

Între tablourile care compun nucleul Galeriei de Artă Europeană din cadrul Muzeului Național de Artă al României, Adorația păstorilor, pictată de El Greco de dimensiuni mai puțin obișnuite (346 x137 cm), reprezintă un caz spectaculos, atât prin suprapunerea dintre gustul personal al regelui Carol I și recuperarea spectaculoasă a faimosului pictor cretan spre sfârșitul veacului al XIX-lea, cât și din perspectiva istoriei artefactului în sine, de la circumstanțele realizării lui și până la includerea în galeria regală de la București.

Tabloul în cauză a făcut parte din prima selecție de opere de artă achiziționate de Carol I, în 1879, din colecția consulului Felix Bamberg, lot în jurul căruia colecția regală s-a amplificat în deceniile ulterioare. Periplul acestui tablou începe în 1810, prin demantelarea altarului poliptic din care făcea parte, pe traseul către București oprindu-se la Paris pentru mai multe decenii.

Emisiunea filatelică, alcătuită din două mărci poștale (cu valorile nominale de 5,50 lei și 16 lei), o coliță dantelată (cu valoarea nominală de 32 lei), un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat, va intra în circulație joi, 19 noiembrie 2026.

El Greco (1541–1614), pe numele său adevărat Doménikos Theotokópoulos, s-a născut în insula Creta, unde și-a început formarea artistică sub influența tradiției bizantine. Stabilit ulterior în Italia, la Veneția și Roma, pictorul a asimilat elemente ale Renașterii italiene, dezvoltându-și treptat un limbaj artistic original. În anul 1577 a ajuns în Spania, stabilindu-se la Toledo, oraș care avea să devină centrul activității sale creatoare și unde avea să treacă la cele veșnice.

Personalitate artistică remarcabilă, El Greco s-a impus printr-un stil inconfundabil, caracterizat de alungirea expresivă a figurilor, dinamismul compozițiilor, cromatica intensă și folosirea luminii ca mijloc de exprimare a transcendenței. Opera sa, aflată la interferența tradiției bizantine cu arta Renașterii și a manierismului european, anticipează prin forța expresiei unele dintre preocupările picturii moderne.

Adorația păstorilor a fost realizată între 1596 Și 1600 pentru marele altar al Colegiului Doña María de Aragón din Madrid, fondat de călugărul și teologul Alonso de Orozco. Meditațiile sale religioase au influențat concepția ansamblului, iar El Greco a găsit aici un cadru potrivit pentru limbajul său atât de unic și personal.

Lucrarea de la București constituia voleul din stânga al altarului și se afla, alături de Botez și Bunavestire. Ansamblul a fost dezmembrat în 1810, în timpul ocupației napoleoniene. Din cele șapte picturi ale sale, cinci se află astăzi la Muzeul Prado din Madrid, una este aici, iar ultima s-a pierdut.

În centrul compoziției, Pruncul Sfânt, așezat pe un așternut alb, iradiază o lumină supranaturală care luminează chipurile și veșmintele personajelor aflate în jurul Său. Lumina, element esențial al construcției artistice, devine simbolul prezenței divine și al speranței aduse omenirii prin Nașterea lui Hristos.

Fecioara Maria, reprezentată într-o atitudine de profundă duioșie și reculegere, privește spre Prunc, în timp ce păstorii, surprinși în gesturi de uimire și adorație, exprimă emoția întâlnirii cu miracolul divin. Figurile alungite, mișcările ample și contrastele cromatice accentuează intensitatea trăirilor spirituale.

În partea superioară a tabloului, îngerii completează scena pământească printr-o prezență cerească, sugerând comuniunea dintre lumea oamenilor și împărăția divină. Întreaga compoziție pare animată de o mișcare ascensională, caracteristică viziunii artistice a lui El Greco, prin care realitatea vizibilă se transformă într-o expresie a misterului credinței.

Spre deosebire de reprezentările tradiționale ale Nașterii Domnului, în care predomină liniștea și armonia, El Greco conferă scenei un dramatism interior aparte. Personajele nu sunt simple figuri ale unei narațiuni biblice, ci participanți la o revelație spirituală, iar lumina izvorâtă din trupul Pruncului simbolizează biruința binelui asupra întunericului.

Prin profunzimea mesajului religios și originalitatea expresiei plastice, „Adorația păstorilor” se înscrie printre marile capodopere ale picturii sacre, ilustrând într-o manieră tulburătoare întâlnirea dintre uman și divin.

Emisiunea filatelică „Crăciun 2026” valorifică frumusețea și semnificația acestei opere de artă, aducând în universul miniaturii poștale un mesaj de credință, pace și speranță. Reproducerea unei asemenea capodopere pe mărcile poștale evidențiază rolul filateliei în promovarea patrimoniului cultural universal și în apropierea publicului de marile creații ale umanității.

Prin simbolistica sa profundă, imaginea „Adorației păstorilor” amintește că adevărata lumină a Crăciunului se regăsește în iubire, smerenie, generozitate și solidaritate, valori care traversează timpul și unesc generațiile.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 19 noiembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/