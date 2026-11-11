Curatenie de toamna la STB

179869 – 11112026 – „Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desfiintarea unui numar echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigrama, se desfiinteaza si un numar de 919 posturi vacante, astfel incat numarul de posturi ce vor ramane dupa incheierea acestui proces de reorganizare sa fie 8.428.

Mentionez ca Societatea de Transport Bucuresti S.A. traverseaza o perioada extrem de dificila din punct de vedere financiar, caracterizata de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei si o trezorerie neta negativa de 67 milioane lei.

Fara o optimizare a costurilor cu forta de munca, care in prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentand 70% din total venituri, STB risca falimentul.

Concedierea colectiva urmareste desfiintarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante. Astfel, se desfiinteaza 24 de posturi de curier, 12 de posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 de posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii). Concedierea vizează și reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate in organigrama fata de nevoile reale ale Societatii. Astfel, se desfiinteaza 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist si contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuș mecanic din 442, 10 posturi de electrician intretinere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialistate din 109.

Totodata reorganizarea vizeaza si concedierea unor conducatori auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetati penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistati sub influenta alcoolului, au abuzat de concedii medicale fara a avea un diagnostic medical real, timp in care prestau activitati pentru terti (agentii de turism, companii de transport persoane). Astfel, s-au emis: 120 preavize de concediere pentru conducatori autobuze si troleibuze din 3.508 si 50 preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi.

STB pune in circulatie in fiecare zi in jur de 1.250 de autobuze, troleibuze si tramvaie, ce sunt deservite de un numar de 4.358 de conducatori auto si vatmani! Rezulta ca disponibilizarea unui numar de 170 de conducatori auto si vatmani nu afecteaza programul de transport. Prin masurile de digitalizare și eficientizare a activitatii pe care le implementam in acest moment, vom creste frecventa vehiculelor in trafic, cu precadere in orele de varf, vom reduce timpii de asteptare in statii si vom creste gradul de confort si siguranta a calatorilor.

Salariatii concediati vor primii salarii compensatorii intre 20.000 si 40.000 lei, in functie de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare. Multumesc tuturor salariatilor, care cu onestitate presteaza un serviciu public esential pentru bucuresteni!

Reiterez inca o data avertismentul pe care l-am lansat public inca din 9 septembrie 2026: toleranta zero pentru lene, hotie si prostie. Curatenia in STB va continua!”, a declarat av. dr. Remus Borza, reprezentantul consortiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency.