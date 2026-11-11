Cursuri pentru studenți dedicate protecției și bunăstării animalelor. Colaborare CJ Ilfov – USAMV

179865 – 11112026 – Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov și Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București au început o serie de cursuri dedicate protecției și bunăstării animalelor.

Prima întâlnire s-a desfășurat la Facultatea de Medicină Veterinară și s-a adresat studenților din anul I. Programul, intitulat „Protecția animalelor: Drepturi, obligații și responsabilități”, urmărește familiarizarea viitorilor medici veterinari cu legislația și problemele întâlnite în activitatea de protecție a animalelor.

Temele discutate au inclus cele cinci libertăți fundamentale privind bunăstarea animalelor, sterilizarea și adopția ca instrumente de gestionare a populației de animale de companie, obligațiile proprietarilor, sesizarea cazurilor de abuz și consecințele legale ale faptelor de cruzime.

Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a declarat că programul extinde activitățile educaționale derulate în școli către formarea profesională a viitorilor medici veterinari.

„Educația este cea mai puternică armă pe care o avem împotriva abandonului și a abuzurilor față de animale”, a afirmat aceasta.

Decanul Facultății de Medicină Veterinară, prof. univ. dr. Iuliana Ionașcu, a arătat că parteneriatul oferă studenților o perspectivă practică asupra situațiilor în care intervenția medicală trebuie însoțită de respectarea obligațiilor legale privind protecția animalelor.

Inițiativa continuă activitățile educaționale ale Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, care a reușit introducerea protecției animalelor ca disciplină opțională pentru elevii claselor a V-a și a VI-a.

Dezbaterile vor fi extinse și în alte universități.