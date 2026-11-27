Dacă instituțiile blochează actualizarea documentelor, ANAF poate menține firmele active fiscal

180035 – 27112026 – Companiile care și-au depus în termen documentele pentru actualizarea sediului social sau prelungirea mandatului administratorilor vor putea evita declararea inactivității fiscale atunci când înregistrarea modificărilor este întârziată de instituțiile statului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală care introduce o procedură prin care autoritatea fiscală va putea lua în considerare documentele justificative prezentate direct de contribuabili.

Măsura vizează societățile care au îndeplinit la timp obligațiile legale, dar ale căror solicitări nu au fost încă procesate și înregistrate în evidențele oficiale.

Până acum, întârzierile administrative puteau genera pierderea statutului de contribuabil activ fiscal, chiar dacă firmele depuseseră documentele necesare în termenul prevăzut de lege.

Potrivit noii proceduri, companiile vor putea prezenta ANAF documentele care atestă prelungirea valabilității sediului social, documentele privind reînnoirea mandatului administratorilor, actele care dovedesc remedierea situației administrative și dovada depunerii în termen a cererilor la instituțiile competente.

Procedura se aplică și societăților deja declarate inactive fiscal din aceste motive. În baza documentelor justificative verificate de ANAF, firmele vor putea cere corectarea situației.