Danemarca aprobă acordul de securitate cu SUA și Groenlanda. Washingtonul va putea...

179964 – 20112026 – Parlamentul Danemarcei a aprobat joi acordul trilateral cu Statele Unite și Groenlanda privind consolidarea securității în regiunea arctică și în Atlanticul de Nord.

Votul reprezintă ultima etapă parlamentară necesară pentru intrarea în vigoare a acordului, după aprobarea acestuia de către legislativul Groenlandei.

Documentul permite SUA să își extindă prezența militară pe insulă, inclusiv prin modernizarea bazei spațiale Pituffik și dezvoltarea unor noi zone de apărare la Narsarsuaq, în sud, și Mestersvig, în est.

Acordul a fost negociat după luni de tensiuni generate de declarațiile președintelui Donald Trump privind posibilitatea preluării Groenlandei de către SUA.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că documentul respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Acordul se bazează pe înțelegerea de apărare dintre SUA și Danemarca din 1951 și prevede consolidarea cooperării militare în cadrul NATO. Numai statele membre NATO vor putea instala facilități militare cu personal sau fără personal pe teritoriul Groenlandei.

Documentul menține Groenlanda sub controlul Regatului Danemarcei și permite extinderea cooperării militare americane chiar dacă insula ar deveni independentă în viitor.