De la idei la vot: tinerii au încheiat cea de-a XIV-a ediție...

179972 – 21112026 – „Parlamentul Tinerilor” este un proiect reprezentativ de tineret al Asociației Pro Democrația. De 20 de ani, el este organizat ca parte a efortului constant al asociației de a consolida cultura politică democratică în rândul noilor generații și de a le pregăti să contribuie competent la viața politică și civică.

Timp de trei zile, participanții la Parlamentul Tinerilor au trecut de la propuneri la dezbateri, amendamente și vot. Cea de-a XIV-a ediție a proiectului, desfășurată în perioada 13–15 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului, s-a încheiat cu adoptarea, în cadrul simulării parlamentare, a unor inițiative privind educația, sănătatea mintală, egalitatea de șanse și protecția mediului. Alte propuneri nu au întrunit susținerea necesară, într-un exercițiu în care participanții au învățat nu doar să își apere ideile, ci și să le supună întrebărilor și votului colegilor.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Pro Democrația, împreună cu Fundația Hanns Seidel – România, Clubul Român pentru Voluntariat și Camera Deputaților – Parlamentul României. Proiectul le oferă tinerilor ocazia de a înțelege, prin participare directă, cum funcționează procesul legislativ și ce responsabilități presupune luarea deciziilor într-o democrație.

Ce au dezbătut și votat tinerii

Pe ordinea de zi a plenului s-au aflat 14 inițiative legislative. În urma dezbaterilor, au fost adoptate 10 texte, două dintre inițiative fiind reunite și aprobate într-o formă comună, iar trei proiecte au fost respinse.

Printre propunerile adoptate s-au numărat introducerea unui modul de igienă cibernetică aplicată și simulare defensivă în învățământul gimnazial și liceal, asigurarea accesului gratuit și igienic la apă potabilă în școli, precum și modificări referitoare la învățământul superior.

Sănătatea mintală a ocupat, de asemenea, un loc important în discuții. Participanții au aprobat inițiativa privind accesul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni cronice la evaluare și asistență psihologică, precum și un proiect de modificare a legislației din domeniul sănătății, dezbătut din perspectiva accesului tinerilor la ajutor de specialitate.

În domeniul egalității de șanse, plenul a adoptat în formă comună inițiativele privind egalitatea de gen în procesele automatizate de recrutare și evaluare profesională și completarea legislației privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. A fost aprobat și proiectul privind crearea unui program național de protecție, ocupare și egalitate de șanse pentru tinerii vulnerabili și pentru cei cu cerințe educaționale speciale.

Toate cele trei inițiative din domeniul mediului au fost adoptate: recunoașterea râurilor ca subiecte de drept, interzicerea coroanelor și a altor aranjamente funerare din plastic și îmbunătățirea accesului la spații verzi în localitățile urbane.

Argumente, întrebări și opinii diferite

Dezbaterile au adus în prim-plan întrebări despre sursele de finanțare, capacitatea instituțiilor de a aplica măsurile propuse, termenele de implementare și protejarea drepturilor individuale. Participanții au susținut amendamente, au cerut clarificări și au exprimat poziții diferite inclusiv în interiorul aceluiași grup parlamentar.

Nu toate inițiativele au trecut de votul plenului. Au fost respinse proiectul de modificare a Legii învățământului preuniversitar inițiat de Ashanty-Adela Andrieș, propunerea privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în învățământul preuniversitar și cea referitoare la protecția minorilor în mediul digital și reglementarea accesului la platformele de socializare. Rezultatele reprezintă decizii ale participanților în cadrul unei simulări educaționale, nu adoptarea unor legi cu efect juridic.

Ideile tinerilor, mai departe de simularea parlamentară

Proiectele adoptate în cadrul Parlamentului Tinerilor ediția a XIV-a vor fi înaintate comisiilor de specialitate din Camera Deputaților – Parlamentul României. Asociația Pro Democrația va iniția discuții și întâlniri între participanți și membrii acestor comisii, pentru ca tinerii să își poată prezenta propunerile, să le susțină prin argumente și să exploreze, alături de parlamentari, posibilitățile de transpunere a acestora în inițiative legislative. Ne dorim ca ideile tinerilor să depășească exercițiul educațional, să fie ascultate de cei care iau decizii și să aibă șansa de a prinde viață.

O experiență de participare democratică

Selectați pe baza unor propuneri legislative și pregătiți înaintea evenimentului, tinerii au avut ocazia să își transforme ideile în texte supuse analizei comisiilor și votului plenului. Experiența face parte din obiectivul mai larg al Parlamentului Tinerilor: apropierea noilor generații de instituțiile democratice și încurajarea participării civice informate.