179925 – 17112026 – Ucraina, Statele Unite și reprezentanții mai multor state europene au convenit să continue discuțiile privind încheierea războiului cu Rusia în cadrul unei reuniuni la Berlin, organizată sub egida Coaliției de Voință. Întâlnirea urmează unei noi runde de consultări online desfășurate luni, 16 noiembrie, la care au participat emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, alături de echipele de negociere ale Ucrainei și Europei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat acordul după discuțiile cu reprezentanții americani și europeni. El a descris conversația drept dificilă, dar a precizat că participanții au decis să se întâlnească la Berlin pentru a stabili pașii următori ai procesului diplomatic.

„Procesele diplomatice sunt în desfășurare activă și sperăm că aceste eforturi nu vor fi în zadar. Echipa noastră lucrează în cel mai constructiv mod posibil. Avem nevoie de un sfârșit demn al războiului și de garanții de securitate pentru Ucraina”, a transmis Zelenski într-un mesaj video de luni seară.

Reuniunea de la Berlin va reuni reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, precum și ai Comisiei Europene, Consiliului European și NATO. Potrivit președintelui ucrainean, aceasta este prima discuție la care reprezentanții europeni au participat în formula completă pregătită pentru viitoarele negocieri cu Rusia.

Rusia nu confirmă participarea europenilor

Acordul privind reuniunea de la Berlin nu înseamnă că Moscova a acceptat extinderea formatului de negociere. Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat luni că Rusia nu și-a dat acordul pentru participarea reprezentanților europeni la următoarea rundă de discuții trilaterale.

Potrivit lui Ușakov, negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să continue în formatul existent, iar extinderea acestuia nu a fost convenită cu partea rusă. Oficialul a precizat că ar putea fi necesare încă una sau mai multe runde de discuții trilaterale înainte ca Moscova să accepte implicarea europenilor.

Declarația contrazice afirmațiile emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care anunțaseră anterior că Rusia ar fi fost de acord cu participarea Europei la viitoarele negocieri.

Teritoriile și garanțiile de securitate, principalele obstacole

Disputa privind teritoriile ocupate de Rusia și viitorul securității Ucrainei rămâne una dintre cele mai dificile probleme ale negocierilor.

După întâlnirea cu Vladimir Putin de la Moscova, Witkoff și Kushner au susținut includerea europenilor în discuțiile privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului și problemele teritoriale dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit Euronews, Putin a transmis că Rusia nu renunță la revendicările teritoriale asupra unor regiuni ucrainene și a respins posibilitatea desfășurării unor trupe străine de menținere a păcii în Ucraina.

La rândul său, Jared Kushner a afirmat că extinderea negocierilor ar permite abordarea atât a problemelor teritoriale, cât și a aranjamentelor de securitate pentru Europa după încheierea războiului.

Berlinul, locul discuțiilor privind garanțiile de securitate și reconstrucția

Potrivit publicației americane Axios, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să se întâlnească joi, 19 noiembrie, la Berlin, cu reprezentanți ucraineni și europeni. Un oficial american citat de publicație a declarat că discuțiile vor urmări elaborarea unor garanții de securitate menite să descurajeze noi atacuri rusești și pregătirea unui plan pentru redresarea economică a Ucrainei după război.

Reuniunea este prezentată de partea americană drept o componentă a eforturilor diplomatice desfășurate în paralel cu discuțiile purtate cu Moscova.

Consultările de la Berlin au loc după reluarea, săptămâna trecută, a negocierilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, la Abu Dhabi. A fost prima întâlnire în acest format după o pauză de nouă luni.

În paralel, Uniunea Europeană și-a stabilit reprezentarea pentru viitoarele discuții: Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie, alături de instituțiile europene.

La reuniunea de la Abu Dhabi din 10 noiembrie, reprezentanții Uniunii Europene, Ucrainei, Statelor Unite și NATO au susținut că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și să includă garanții de securitate credibile.

Dezechilibre peste tot

În perioada ianuarie-septembrie 2026, România a înregistrat un deficit al contului curent de 22,88 miliarde de euro, cu 875 de milioane de euro peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul a fost de 22,005 miliarde de euro. Datele provizorii publicate luni, 16 noiembrie, de Banca Națională a României (BNR) arată că principala sursă a dezechilibrului rămâne comerțul cu bunuri, în timp ce investițiile străine directe au înregistrat o scădere.

Potrivit statisticilor BNR, deficitul contului curent s-a majorat cu aproximativ 4% față de primele nouă luni din 2025. În perioada analizată, încasările din relațiile economice cu exteriorul au totalizat 120,522 miliarde de euro, iar plățile au ajuns la 143,402 miliarde de euro.

Comerțul cu bunuri generează cel mai mare deficit

Balanța bunurilor a înregistrat un deficit de 25,312 miliarde de euro, în creștere cu 1,128 miliarde de euro față de perioada similară din 2025, când soldul negativ era de 24,184 miliarde de euro.

În schimb, balanța serviciilor a avut o evoluție favorabilă. Excedentul acesteia a crescut cu 740 de milioane de euro, până la 10,463 miliarde de euro, comparativ cu 9,723 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului trecut.

Serviciile de transport au generat un excedent de 5,218 miliarde de euro, iar serviciile de telecomunicații, informatice și informaționale au contribuit cu un sold pozitiv de 5,642 miliarde de euro. Aceste rezultate au compensat parțial deficitul înregistrat în comerțul cu bunuri.

Sectorul turistic a continuat să înregistreze un sold negativ. Cheltuielile pentru călătoriile românilor în străinătate au depășit încasările din turismul practicat de vizitatorii străini în România, rezultând un deficit de 3,322 miliarde de euro.

Balanța veniturilor primare a consemnat un deficit de 7,789 miliarde de euro, ușor mai mic decât cel de 7,811 miliarde de euro din perioada ianuarie-septembrie 2025.

În cazul veniturilor secundare, soldul a devenit negativ, cu un deficit de 242 de milioane de euro, față de un excedent de 267 de milioane de euro înregistrat în primele nouă luni ale anului trecut.

Investițiile străine directe au scăzut cu 37,5%

Un alt indicator care atrage atenția în raportarea BNR este evoluția investițiilor directe ale nerezidenților în România. Acestea au însumat 4,262 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 6,821 miliarde de euro în perioada similară din 2025. Scăderea este de aproximativ 37,5%.

Din totalul investițiilor, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au reprezentat 3,242 miliarde de euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 1,020 miliarde de euro.

Reducerea investițiilor directe are loc în condițiile în care deficitul extern continuă să crească. Investițiile străine directe reprezintă una dintre sursele de finanțare pe termen lung a economiei, iar evoluția lor este relevantă pentru capacitatea României de a atrage capital din exterior.

Datoria externă a depășit 234 de miliarde de euro

Datele BNR arată că datoria externă totală a României a crescut cu 3,566 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, ajungând la 234,194 miliarde de euro la 30 septembrie.

Datoria externă pe termen lung a însumat aproximativ 181,02 miliarde de euro, în timp ce datoria pe termen scurt a ajuns la 53,174 miliarde de euro, în creștere cu 8,2% față de sfârșitul anului trecut.

În aceeași perioadă, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii cu rezervele internaționale a coborât la 5,4 luni, de la 6 luni la sfârșitul anului 2025.

De asemenea, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a scăzut la 87,8%, comparativ cu 102,8% la 31 decembrie 2025.