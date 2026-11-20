179961 – 20112026 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat, la sediul NATO din Bruxelles, cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, despre dezvoltarea capacității sistemului medical românesc, pregătirea pentru situații de criză și securitatea infrastructurilor medicale.

Una dintre temele principale a fost capacitatea secțiilor de ATI. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în prezent România are aproximativ 2.700 de paturi ATI complet echipate, în condițiile în care necesarul estimat este de aproximativ 4.000.

Ministerul continuă colaborarea cu Banca Mondială pentru extinderea capacității de terapie intensivă și dotarea unităților medicale cu echipamente.

Diferența dintre capacitatea existentă și necesarul estimat este de aproximativ 1.300 de paturi. Extinderea rețelei ATI presupune atât investiții în infrastructură și aparatură, cât și asigurarea personalului medical necesar funcționării secțiilor.

În acest sens, Alexandru Rogobete a susținut deblocarea posturilor pentru medici specialiști și primari, asistenți medicali, infirmiere, kinetoterapeuți, farmaciști, biologi și personal tehnic și administrativ.

O altă temă a discuțiilor a vizat securitatea aprovizionării cu medicamente. Ministerul Sănătății urmărește dezvoltarea cooperării europene și internaționale pentru gestionarea discontinuităților de producție și a problemelor de aprovizionare cu medicamente inovatoare și generice.

Discuțiile au vizat, de asemenea, și securitatea cibernetică a infrastructurii medicale. A fost analizată protejarea datelor pacienților și a sistemelor informatice utilizate de spitale în raport cu riscurile atacurilor cibernetice.

Ministrul a prezentat și Platforma Națională de Securitate Cybernetică în sistemul medical românesc, realizată de Ministerul Sănătății, proiect menționat în cadrul discuțiilor cu reprezentanții NATO.

De asemenea, întrevederea a inclus problematica dezinformării medicale și a campaniilor care pot afecta încrederea populației în instituțiile sanitare și în personalul medical.

La întâlnire au participat și dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Doris Șerban, reprezentantul permanent al României la NATO.

Cooperarea dintre Ministerul Sănătății și NATO vizează pregătirea sistemului medical pentru situații care pot presupune un număr mare de victime, protejarea infrastructurilor critice, continuitatea serviciilor și coordonarea răspunsului medical.