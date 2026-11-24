180000 – 24112026 – Direcția Națională Anticorupție (DNA) a indisponibilizat bunuri și sume de peste 383 de milioane de lei în dosarele instrumentate în perioada aprilie–noiembrie 2026. Într-un raportul publicat pe 23 noiembrie, DNA prezintă 18 cauze reprezentative, care vizează presupuse rețele de corupție din administrația publică, companii de stat, sistemul vamal, sănătate, educație și mediul privat.

Raportul „Pe urma banilor. Cum funcționează corupția și cum o combatem”, prezintă activitatea DNA după preluarea mandatului de către noua conducere și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.

În perioada analizată, o medie de 98 de procurori a lucrat la 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluționate. Au fost trimise în judecată aproximativ 270 de persoane, iar instanțele au pronunțat condamnări pentru 165 de inculpați din dosarele DNA.

Peste 383 de milioane de lei, sub sechestru

În cele șase luni analizate, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și sume de peste 383 de milioane de lei. În cauzele soluționate definitiv, instanțele au dispus confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și plata unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei.

DNA precizează că valoarea bunurilor indisponibilizate nu reprezintă bani recuperați efectiv de stat. Sechestrul și poprirea împiedică doar înstrăinarea sau ascunderea bunurilor până la soluționarea cauzelor, dar recuperarea efectivă depinde de executarea hotărârilor judecătorești.

Achiziții publice cu prețuri majorate de până la 31 de ori

O categorie de dosare vizează companiile cu capital de stat. DNA descrie mecanisme prin care conducerile unor societăți ar fi încasat plăți lunare de la furnizori favorizați sau ar fi direcționat fondurile companiilor către firme afiliate prin achiziții supraevaluate.

Într-unul dintre cazuri, prețurile produselor și serviciilor ar fi fost majorate, în medie, de nouă ori și, în anumite situații, de până la 31 de ori. Prejudiciul estimat depășește 120 de milioane de lei. Într-o altă cauză, prejudiciul estimat este de 1,3 milioane de lei.

În industria de apărare, ancheta privind achizițiile de la Uzina Mecanică București și Uzina Mecanică Plopeni vizează 12 inculpați, dintre care șase directori ROMARM. Procurorii investighează presupuse acte de dare și luare de mită în legătură cu inițierea achizițiilor, derularea contractelor, recepția bunurilor și efectuarea plăților. În cauză au fost încheiate opt acorduri de recunoaștere a vinovăției.

DNA menționează și indisponibilizarea unor bunuri, inclusiv două ceasuri de lux, Patek Philippe și Rolex, precum și sume în lei, euro și dolari.

Fonduri europene și lucrări inexistente

Raportul descrie și o anchetă privind finanțări europene pentru proiecte de irigații și zootehnie, cu un prejudiciu estimat la 3,19 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, cu sprijinul președintelui comisiei de evaluare, reprezentanții unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații ar fi fraudat procedurile de selecție a ofertelor. Contractul de execuție ar fi fost atribuit unei societăți administrate formal de soția unuia dintre beneficiari.

Fondurile nerambursabile ar fi fost decontate pe baza unor documente false, inclusiv devize, situații de lucrări și procese-verbale de recepție, deși lucrările nu ar fi existat în teren.

Alte anchete privesc fraude fiscale în domeniul serviciilor de curierat, unde prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei. Dosarul vizează o rețea de firme prin intermediul cărora mii de curieri care lucrau pentru platforme online ar fi fost plătiți fără declararea veniturilor și fără achitarea obligațiilor fiscale.

Corupție în administrație, sănătate și educație

Printre cele 18 cauze prezentate se află anchete privind presupuse fapte de corupție în administrația locală și centrală.

Procurorii descriu situații în care primari ar fi solicitat bani sau alte foloase pentru atribuirea și prelungirea contractelor publice, aprobarea facturilor ori eliberarea autorizațiilor. În unele cazuri, facturile ar fi fost validate pentru lucrări neexecutate.

Un dosar vizează Primăria municipiului Iași și achiziția fictivă a 542 de tone de păcură din rezerva de stat. Potrivit rechizitoriului, documentele ar fi atestat recepția combustibilului, deși acesta nu fusese livrat. Pe baza acestor acte, primarul ar fi aprobat plata din bugetul local. Prejudiciul estimat depășește două milioane de lei.

În educație, ancheta de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța vizează 18 inculpați și patru suspecți. O asistentă universitară ar fi pretins și primit bani de la studenți, prin intermediari, pentru promovarea examenelor restante la anatomie.

În sistemul sanitar, trei medici chirurgi de la Spitalul Militar Constanța sunt cercetați pentru că ar fi pretins și primit în mod repetat sume cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei înaintea intervențiilor chirurgicale.

Raportul include și dosare privind presupuse acte de corupție la Autoritatea Rutieră Română, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, structurile vamale și instituțiile de control fiscal și de mediu.

Reorganizare și utilizarea inteligenței artificiale

Pentru perioada următoare, conducerea DNA anunță comasarea celor două secții de urmărire penală de la nivel central într-o singură structură, cu servicii specializate pe domenii de activitate.

Noua organizare ar urma să reducă nivelurile de conducere și să permită redistribuirea mai rapidă a procurorilor, polițiștilor judiciari și grefierilor către cauzele care necesită resurse suplimentare.

Instituția intenționează să dezvolte și instrumente de analiză financiară bazate pe inteligență artificială. Acestea ar urma să ajute la examinarea volumelor mari de documente, identificarea tranzacțiilor neobișnuite și reconstituirea traseului banilor prin firme și persoane interpuse.

DNA identifică patru probleme care îngreunează anchetele: numărul redus de sesizări, utilizarea tehnologiilor de comunicare criptată de către persoanele investigate, mecanismele financiare complexe folosite pentru ascunderea banilor și încărcătura mare de dosare pe procuror.

Conducerea instituției își propune să evalueze rezultatele prin valoarea bunurilor indisponibilizate, numărul dosarelor complexe soluționate, condamnările definitive și identificarea persoanelor care coordonează rețelele de corupție.

DNA precizează că toate persoanele vizate în cauzele prezentate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive.