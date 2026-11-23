DNSC avertizează asupra fraudelor prin mesaje trimise de pe conturile compromise ale...

179983 – 23112026 – Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra tentativelor de fraudă în care atacatorii folosesc conturi compromise ale unor persoane cunoscute pentru a solicita bani în regim de urgență.

Mesajele pot părea trimise de prieteni, rude sau colegi, însă în spatele lor se pot afla atacatori care au preluat controlul conturilor de comunicare.

Potrivit avertismentului DNSC, infractorii construiesc situații aparent urgente, precum blocaje financiare sau incidente neprevăzute, și solicită transferuri de bani într-un interval foarte scurt. Scopul este determinarea victimei să acționeze înainte de a verifica autenticitatea cererii.

Atacatorii exploatează încrederea dintre persoane și reacțiile emoționale, folosind presiunea timpului pentru a împiedica verificările suplimentare.

DNSC recomandă verificarea oricărei solicitări de bani printr-un canal de comunicare independent. Dacă mesajul vine de la o persoană cunoscută, aceasta trebuie contactată telefonic, folosind numărul salvat anterior, nu datele de contact furnizate în mesajul suspect.

Instituția recomandă să nu fie efectuate transferuri sub presiunea unei urgențe neverificate și să fie raportate tentativele de fraudă.

Sesizările pot fi transmise către DNSC la numărul 1911 sau prin platforma oficială pnrisc.dnsc.ro.

Recomandarea vizează inclusiv mesajele primite prin aplicații de mesagerie și rețele sociale, unde compromiterea unui cont poate transforma o persoană cunoscută într-un canal de distribuire a solicitărilor frauduloase.