DNSC avertizează asupra fraudelor realizate cu imagini și înregistrări deepfake

179905 – 16112026 – Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra utilizării tehnologiei deepfake în fraudele online și recomandă verificarea informațiilor înainte de distribuirea acestora.

Tehnologia permite realizarea unor imagini, videoclipuri și înregistrări audio în care persoane reale par să transmită mesaje sau să participe la evenimente care nu au avut loc. Conținutul poate imita vocea și înfățișarea unor persoane publice și poate fi utilizat pentru promovarea unor investiții false, înșelătorii financiare sau manipularea publicului.

DNSC recomandă verificarea sursei și a contextului în care apare un material, compararea informației cu relatările altor publicații credibile și evitarea distribuirii conținutului care nu poate fi confirmat.

Instituția atrage atenția și asupra detaliilor vizuale sau audio neobișnuite, care pot indica manipularea unui material. Totuși, identificarea unor astfel de indicii nu este suficientă pentru stabilirea autenticității unui videoclip sau a unei înregistrări.

Recomandările sunt prezentate în ghidul DNSC dedicat tehnologiei deepfake, disponibil pe site-ul instituției, alături de un material video explicativ.

Ghidul poate fi consultat la adresa https://www.dnsc.ro/vezi/document/ghid-deepfake.