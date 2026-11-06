DNSC avertizează asupra unei fraude online care folosește identitatea Netflix

179824 – 06112026 – Utilizatorii din România sunt vizați de mesaje frauduloase care imită comunicările Netflix și invocă o plată eșuată a abonamentului. Mesajele îi îndeamnă pe destinatari să acceseze un link pentru a evita suspendarea contului, însă pagina către care sunt direcționați solicită datele cardului bancar.

DNSC atenționează că prin crearea unei stări de urgență se urmărește obținerea informațiilor financiare, pentru că amenințarea suspendării abonamentului îi poate determina pe destinatari să acționeze fără să verifice autenticitatea mesajului.

Recomandările de securitate sunt să nu fie accesate linkuri primite în mesaje nesolicitate, să fie introdusă manual adresa oficială a serviciului în browser și să nu fie furnizate datele cardului prin pagini accesate din SMS-uri sau mesaje suspecte.

Persoanele care au transmis date bancare trebuie să contacteze imediat banca pentru a solicita măsurile disponibile de blocare a tranzacțiilor frauduloase.

Pentru raportarea incidentelor, DNSC pune la dispoziție platforma pnrisc.dnsc.ro și numărul de telefon 1911. O listă de site-uri frauduloase poate fi verificată la blacklist.dnsc.ro.