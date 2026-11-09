DNSC recomandă verificarea expeditorului și evitarea linkurilor suspecte pentru prevenirea atacurilor de tip phishing

179846 – 09112026 – Pentru reducerea riscului furtului de date personale și financiare prin atacuri de tip phishing, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție expeditorul mesajelor electronice și să evite accesarea linkurilor necunoscute.

Atacatorii folosesc adrese de e-mail care imită domenii oficiale și mesaje concepute pentru a determina destinatarii să divulge informații confidențiale sau să acceseze pagini controlate de infractori.

DNSC recomandă:

verificarea exactă a adresei expeditorului, inclusiv a domeniului;

evitarea accesării linkurilor primite din surse necunoscute;

nedivulgarea datelor sensibile prin e-mail;

examinarea atentă a formulărilor neobișnuite, a greșelilor gramaticale și a mesajelor care induc panică sau solicită acțiuni urgente;

raportarea tentativelor de fraudă prin canalele oficiale ale DNSC.

Tentativele suspecte pot fi raportate la numărul 1911 sau prin platforma indicată de instituție, pnrisc.dnsc.ro. Informații suplimentare despre recunoașterea atacurilor de tip phishing sunt disponibile și pe platforma Siguranța Online.