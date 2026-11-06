Două nave militare românești participă la exercițiul multinațional POSEIDON 26

179823 – 06112026 – Forțele Navale Române participă, în perioada 6-14 noiembrie 2026, la exercițiul multinațional POSEIDON 26, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. România trimite corveta „Contraamiral August Roman” – 261, vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” și doi ofițeri de stat major.

Potrivit Statului Major al Forțelor Navale, corveta 261 a plecat din portul militar Constanța la 5 noiembrie, cu destinația Varna. Exercițiul se desfășoară în apele teritoriale ale Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre.

Programul cuprinde activități de instruire la cheu și pe mare, desfășurate potrivit procedurilor specifice NATO. Participarea vizează interoperabilitatea forțelor navale participante și coordonarea operațiunilor într-un mediu maritim multinațional.

Corveta „Contraamiral August Roman” a intrat în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie 2026, după achiziția din Turcia. Nava este destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, căutare și salvare, precum și operațiunilor de luptă la suprafață și antisubmarin. Vânătorul de mine M 271 contribuie la activitățile de combatere a minelor marine.

Exercițiul POSEIDON este organizat anual, alternativ, de România și Bulgaria. Ediția din 2025 a fost organizată și condusă de Forțele Navale Române.