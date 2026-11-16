După ce a pierdut în fața României la ICSID, Gabriel Resources se plânge că nu prea are bani și că ar putea intra în insolvență

După ce a pierdut în fața României la ICSID, Gabriel Resources se...

179909 – 16112026 – România a obținut o soluție definitivă în litigiul internațional cu Gabriel Resources privind proiectul minier de la Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins, la 13 noiembrie 2026, cererea de anulare a hotărârii arbitrale din martie 2024. Decizia menține astfel respingerea pretențiilor de aproximativ 6,5 miliarde de dolari formulate de companie împotriva statului român.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Comitetul ad-hoc a respins toate motivele invocate de Gabriel Resources Ltd. și de subsidiara sa Gabriel Resources (Jersey) Ltd., confirmând integral hotărârea pronunțată la 8 martie 2024.

Litigiul a început în 2015, când cele două companii au reclamat presupusa încălcare de către România a acordurilor bilaterale pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Investitorii au solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, reprezentând circa 31,5 miliarde de lei(aproximativ 1,5% din PIB-ul estimat al României pentru 2026).

În martie 2024, cu o majoritate de două voturi la unu, Tribunalul arbitral a stabilit că România nu a încălcat obligațiile asumate prin cele două tratate bilaterale și a respins integral pretențiile reclamanților. Totodată, Gabriel Resources și subsidiara sa au fost obligate să plătească României aproximativ 10 milioane de dolari pentru cheltuielile de judecată, sumă la care se adaugă dobânzi.

Comitetul ICSID a respins toate cele cinci motive de anulare

Invocând nereguli privind constituirea tribunalului, presupuse abateri grave de la normele fundamentale de procedură, depășirea competențelor și insuficienta motivare a deciziei, în iulie 2024 Gabriel Resources a solicitat anularea hotărârii arbitrale.

Comitetul ad-hoc a fost format din Eduardo Zuleta (președinte), Lawrence Boo și Maxi Scherer. În urma analizei cererii și a documentelor depuse de părți, acesta a respins toate cele cinci motive invocate de companii.

Potrivit comunicării publicate de Gabriel Resources la 14 noiembrie 2026, Comitetul a constatat că tribunalul arbitral a fost constituit corespunzător, că arbitrul desemnat de România nu avea obligația de a dezvălui aspectele invocate de reclamanți și că majoritatea tribunalului a aplicat corect normele juridice relevante, a respectat drepturile procedurale ale companiei și și-a motivat suficient hotărârea.

Procedura de anulare s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026. Audierea părților a avut loc la Washington, în perioada 11–12 mai 2026.

Respingerea cererii închide astfel ultima cale extraordinară de contestare prevăzută de Convenția ICSID. Conform articolului 53 al convenției, hotărârea arbitrală este obligatorie pentru părți și nu poate fi supusă apelului sau altor căi de atac, în afara procedurilor prevăzute expres de convenție.

Cheltuielile de judecată și situația financiară a companiei

Decizia Comitetului ad-hoc menține obligația Gabriel Resources de a achita României aproximativ 10 milioane de dolari, plus dobânzile aferente, stabilită prin hotărârea din 2024.

Pentru cheltuielile noii proceduri de anulare, Comitetul a decis ca România și Gabriel Resources să suporte în mod egal taxele și cheltuielile Comitetului și ale ICSID, fiecare parte urmând să își plătească propriile onorarii juridice. Deoarece Gabriel Resources a avansat costurile procedurii, România trebuie să îi ramburseze companiei aproximativ 211.000 de dolari. Pentru această sumă nu au fost stabilite dobânzi sau un termen de plată.

Gabriel Resources a anunțat că rezultatul are consecințe asupra situației sale financiare și asupra capacității de a-și continua activitatea. Compania susține că dispune de lichidități limitate și are nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și achita obligațiile, inclusiv datoria către România și onorariile juridice restante.

La 14 noiembrie, compania mai avea de încasat 894.365 de dolari dintr-un plasament privat de 3,4 milioane de dolari. Termenul stabilit de Bursa TSX Venture pentru finalizarea operațiunii era 16 noiembrie 2026.

Consiliul de administrație analizează posibilitățile de finanțare, valoarea activelor și a intereselor deținute în România, precum și eventuale soluții de restructurare. Gabriel Resources a avertizat că, dacă nu va identifica surse de finanțare sau o alternativă viabilă, ar putea fi nevoită să inițieze proceduri de insolvență. Într-un asemenea scenariu, acționarii companiei ar avea șanse reduse să recupereze investițiile.

Proiectul minier și patrimoniul UNESCO

Diferendul internațional a vizat modul în care autoritățile române au gestionat proiectul de exploatare a zăcămintelor de aur și argint de la Roșia Montană, dezvoltat de compania Roșia Montană Gold Corporation, în care Gabriel Resources deține o participație de 80,69%. Restul de 19,31% aparține companiei de stat Minvest Roșia Montană.

În iunie 2024, autoritatea română competentă a respins solicitarea RMGC de prelungire a licenței de exploatare, decizie contestată de companie în instanțele naționale.

În 2021, peisajul minier de la Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ministerul Finanțelor consideră că soluția arbitrală confirmă legalitatea conduitei statului român în raport cu obligațiile internaționale și permite continuarea protejării mediului și patrimoniului cultural din zonă.

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Ministerul Finanțelor a anunțat că va continua demersurile pentru recuperarea cheltuielilor de judecată cuvenite României.