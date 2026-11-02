Economia României ar urma să scadă cu 0,4% în 2026. CNSP estimează o revenire modestă în 2027

Economia României ar urma să scadă cu 0,4% în 2026. CNSP estimează...

179782 – 02112026 – Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere perspectivele economiei României pentru 2026 și estimează o contracție de 0,4%, față de o creștere de 0,1% anticipată în prognoza din primăvara acestui an. Pentru 2027, instituția prevede o creștere economică de 1,7%, potrivit Prognozei pe termen mediu 2026-2029, actualizată pentru rectificarea bugetară și publicată la 29 octombrie.

Revizuirea înseamnă o reducere cu 0,5 puncte procentuale a estimării pentru 2026. În prognoza din decembrie 2025, CNSP anticipa o creștere economică de 1% pentru acest an. Valoarea a fost redusă ulterior la 0,1%, iar noua evaluare indică trecerea economiei pe teritoriu negativ.

Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS), invocate de CNSP, arată că, în comparație cu perioada similară a anului trecut, în primul semestru din 2026 PIB-ul a scăzut cu 0,6% în termeni reali.

CNSP explică deteriorarea perspectivelor prin suprapunerea mai multor factori: tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, scumpirea produselor energetice, creșterea costurilor de producție și transport, inflația ridicată și efectele măsurilor de consolidare fiscal-bugetară.

Potrivit instituției, aceste evoluții au redus puterea de cumpărare a populației și au prelungit perioada de ajustare a consumului privat. În același timp, costurile mai mari ale energiei și ale materiilor prime au afectat competitivitatea unor ramuri industriale.

Industria și serviciile, în scădere

Industria este sectorul pentru care CNSP estimează cea mai accentuată contracție. Valoarea adăugată brută din industrie ar urma să scadă cu 3,4% în 2026, pe fondul cererii interne modeste și al costurilor ridicate cu energia și consumurile intermediare.

În servicii, reducerea prognozată este de 1,9%, fiind asociată în special rezultatelor mai slabe din comerț, transporturi și serviciile de piață. Comisia nu anticipează o revenire importantă a consumului în ultimele luni ale anului.

În schimb, construcțiile și agricultura au înregistrat evoluții peste estimările anterioare. Pentru construcții, prognoza de creștere a valorii adăugate brute a fost majorată de la 5,5% la 10,1%, în principal datorită accelerării investițiilor și lucrărilor de infrastructură.

În agricultură, CNSP estimează o creștere de 5,1%, susținută de rezultatele favorabile ale producției vegetale la culturile de toamnă. Aceste două sectoare atenuează parțial efectele scăderilor din industrie și servicii.

Consumul populației scade, investițiile susțin economia

Pe partea cererii, consumul privat este estimat să se reducă cu 1,6% în 2026. CNSP leagă această evoluție de diminuarea câștigului salarial real, inflația persistentă și măsurile de consolidare fiscal-bugetară, care au limitat resursele disponibile pentru cheltuielile populației.

Principalul factor de susținere a cererii interne îl reprezintă investițiile. Formarea brută de capital fix, indicator care măsoară investițiile în construcții, echipamente și utilaje, este estimată să crească cu 8,2%, față de 4,2% în prognoza anterioară.

CNSP atribuie această evoluție rezultatelor favorabile din prima parte a anului și accelerării cheltuielilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene, în special în perspectiva încheierii perioadei de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Inflație de 8,4% și deficit comercial de 33,4 miliarde de euro

Perspectivele privind prețurile au fost, de asemenea, revizuite în plus. La sfârșitul anului 2026 inflația este estimată la 6,4%, față de 5,3% în prognoza de primăvară. Rata medie anuală ar urma să ajungă la 8,4%, comparativ cu estimarea anterioară de 7,9%.

CNSP explică diferența prin presiunile generate de scumpirea produselor energetice și transmiterea acestora în costurile de producție și distribuție.

Pe piața muncii, numărul mediu de salariați este estimat la 5,491 milioane de persoane, în scădere cu 0,6%. Rata șomajului calculată potrivit metodologiei Biroului Internațional al Muncii a fost revizuită de la 6,3% la 6,6%.

Dezechilibrele comerciale rămân ridicate. Pentru întregul an 2026, exporturile de bunuri sunt estimate la 100,4 miliarde de euro, iar importurile la 133,8 miliarde de euro. Deficitul comercial ar urma să ajungă la 33,4 miliarde de euro.

Deficitul contului curent al balanței de plăți este prognozat la 30,9 miliarde de euro, echivalentul a 7,7% din PIB.

PIB nominal mai mare, deși economia scade în termeni reali

CNSP a majorat estimarea privind valoarea nominală a PIB pentru 2026 la 2.086,3 miliarde de lei, de la 2.056 miliarde de lei în prognoza de primăvară. Pentru 2025, valoarea nominală a PIB este estimată la 1.916 miliarde de lei.

Creșterea valorii nominale nu contrazice prognoza de contracție economică. PIB-ul nominal exprimă valoarea producției la prețurile curente, în timp ce evoluția economică reală elimină influența modificării prețurilor.

CNSP a revizuit deflatorul PIB de la 7,2% la 8,5%, ceea ce reflectă presiunile asupra prețurilor din economie. Astfel, valoarea totală exprimată în lei poate crește chiar dacă volumul bunurilor și serviciilor produse se reduce.

Creștere de 1,7% în 2027

Pentru anul viitor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează un PIB nominal de 2.227 miliarde de lei și o creștere economică reală de 1,7%.

Scenariul are la bază reducere a presiunilor inflaționiste și revenirea treptată a cererii interne. CNSP anticipează o inflație de 3,4% la sfârșitul anului 2027 și o medie anuală de 4,6%.

Cursul mediu de schimb este estimat la 5,38 lei pentru un euro. Pentru anii următori, prognoza indică o creștere economică de 2,4% în 2028 și de 2,1% în 2029.

Estimările pentru 2027 presupun stabilizarea prețurilor internaționale la energie și absența unor noi șocuri externe. Comisia ia în calcul și o evoluție favorabilă a condițiilor climatice, care să nu afecteze prețurile produselor agroalimentare.

Revizuirea CNSP contrastează cu prognoza de primăvară a Comisiei Europene, care anticipa pentru România o creștere de 0,1% în 2026 și de 2,3% în 2027.

Prognoza CNSP constituie unul dintre reperele macroeconomice utilizate la fundamentarea bugetului și a rectificării bugetare, iar evoluția efectivă a economiei va depinde de rezultatele din ultimele luni ale anului, de investiții, consum și evoluția prețurilor.