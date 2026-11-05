Elbridge Colby, consultări la București și Cracovia privind securitatea NATO și prezența militară americană în Europa

179815 – 05112026 – Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Departamentului de Război al Statelor Unite, Elbridge Colby, a avut, în zilele de 3 și 4 noiembrie 2026, întâlniri cu oficiali din Polonia și România, în cadrul unor consultări privind apărarea flancului estic al NATO, securitatea regiunii Mării Negre și viitorul prezenței militare americane în Europa.

În România, oficialul american a fost primit miercuri, 4 noiembrie, cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, și a avut întâlniri cu ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, și cu ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu.

Discuțiile de la Cotroceni au vizat securitatea Mării Negre, amenințările hibride și necesitatea unei reacții transatlantice comune. Președintele Nicușor Dan a transmis că România rămâne angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și a subliniat importanța unei prezențe economice și militare americane mai puternice pe teritoriul României. De asemenea, acesta a menționat riscurile generate de atacurile cibernetice, actele de sabotaj, incursiunile dronelor aeriene și maritime și campaniile de dezinformare.

La sediul Ministerului Apărării Naționale, Elbridge Colby și Radu Oprea au discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0. Potrivit MApN, temele abordate au inclus consolidarea capacităților de descurajare și apărare pe flancul estic, apărarea aeriană și antirachetă, combaterea dronelor și protejarea infrastructurii critice. Ministrul român a reafirmat interesul pentru menținerea prezenței militare americane în România și a prezentat măsurile de modernizare a infrastructurii militare și de sprijinire a forțelor SUA.

La Ministerul Afacerilor Externe, discuția cu Dan Neculăescu s-a concentrat asupra cooperării bilaterale în domeniul securității și asupra contribuției României la consolidarea NATO. Ministrul a afirmat că România își intensifică participarea la conceptul NATO 3.0 și că majorarea cheltuielilor pentru apărare urmărește dezvoltarea capabilităților naționale și întărirea flancului estic.

Cu o zi înainte, la 3 noiembrie, Colby a participat la o reuniune a Grupului Bergen, organizată la Cracovia (Polonia). Formatul reunește Statele Unite, Polonia, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Finlanda și urmărește discutarea viitorului apărării convenționale europene și a responsabilităților aliaților în cadrul NATO.

Înaintea reuniunii, Colby s-a întâlnit cu Bartosz Grodecki, șeful Biroului pentru Securitate Națională al Poloniei. La discuții au participat și Michael Duffey, subsecretar american pentru Achiziții și Înzestrare, William Cappelletti, responsabil adjunct pentru politica NATO și Europa, ambasadorul SUA în Polonia, Thomas Rose, și reprezentantul american la NATO, Matthew Whitaker. Grodecki a precizat că au fost analizate prioritățile de securitate ale Poloniei și NATO, precum și dezvoltarea cooperării polono-americane în domeniul apărării.

Reuniunea de la Cracovia a abordat și posibilitatea înființării unei baze militare americane permanente în Polonia. Secretarul de stat adjunct polonez pentru Apărare, Paweł Zalewski, a declarat că subiectul a fost discutat cu delegația Pentagonului și că o astfel de bază ar reprezenta una dintre componentele cooperării strategice dintre cele două țări. Ulterior, un alt oficial polonez a afirmat că o decizie americană ar putea fi luată în câteva săptămâni, hotărârea finală revenindu-i președintelui Donald Trump.

Consultările din România și Polonia se înscriu în discuțiile promovate de administrația americană privind conceptul NATO 3.0, care presupune o responsabilitate mai mare a statelor europene pentru apărarea convențională a continentului.