Estonia închide toate punctele de trecere rutieră către Rusia

179994 – 24112026 – Autoritățile estoniene vor suspenda, începând cu 1 decembrie 2026, trecerea frontierei terestre cu Federația Rusă prin toate cele cinci puncte de frontieră rutieră: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse.

Restricția va viza atât traficul auto, cât și traversarea pietonală și va fi aplicată pentru o perioadă inițială de șase luni. După acest interval, guvernul estonian va reevalua situația de securitate și va decide dacă măsura trebuie menținută, modificată sau ridicată.

Decizia Guvernului estonian este justificată prin activitățile ostile ale Rusiei împotriva Estoniei și a altor state europene.

Potrivit autorităților estoniene, în cursul acestui an au fost atacate două companii din industria de apărare, iar Serviciul de Securitate Internă a atribuit incidentele unor servicii de informații rusești.

Ministerul Afacerilor Externe de la București reamintește recomandarea de evitare a deplasărilor în Rusia și indică numărul de telefon al Ambasadei României în Estonia pentru situații de urgență: +372 556 114 72.