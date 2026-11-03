Europol: Peste 9.000 de linkuri cu propagandă teroristă, identificate pe platforme de jocuri online

Europol: Peste 9.000 de linkuri cu propagandă teroristă, identificate pe platforme de...

179796 – 03112026 – Autoritățile din 16 state au identificat și au transmis platformelor online peste 9.000 de linkuri către materiale care promovează extremismul violent și terorismul, în cadrul unei operațiuni coordonate de Unitatea de Trimitere pe Internet a Uniunii Europene (EU IRU), din cadrul Europol, în cooperare cu Spania. Verificările au vizat 47 de rețele sociale și platforme de jocuri online, unde grupuri extremiste folosesc jocurile de rol pentru propagandă, recrutare și răspândirea ideologiilor radicale.

Operațiunea a urmărit conținut asociat terorismului jihadist, extremismului de dreapta, celui de stânga și anarhismului. Materialele au fost produse sau distribuite de persoane, grupuri și rețele care utilizează mediile interactive de jocuri pentru a reproduce simbolurile, structurile și acțiunile unor organizații teroriste.

Jocurile de rol, folosite pentru radicalizare și recrutare

Potrivit Europol, unele comunități online folosesc jocurile de rol de tip LARP (Live Action Role-Playing) pentru a reproduce organizații teroriste, simbolurile acestora, narațiunile propagandistice și atacuri reale. În mediile digitale, aceste activități pot depăși cadrul ficțional al jocului și pot deveni instrumente de promovare a ideologiilor extremiste.

Autoritățile europene avertizează că procesul de radicalizare poate include producerea și distribuirea coordonată de materiale de propagandă, atragerea de noi adepți și mutarea discuțiilor către platforme mai puțin moderate sau către aplicații cu un grad mai ridicat de confidențialitate.

Copiii și adolescenții reprezintă o categorie vulnerabilă la astfel de practici. Într-o analiză publicată la 20 octombrie 2026, Comisia Europeană a arătat că radicalizarea în comunitățile asociate jocurilor se poate dezvolta treptat, prin umor, ironie, simboluri comune și sentimentul de apartenență. Mesajele extremiste pot fi integrate în conversații aparent obișnuite, ceea ce îngreunează identificarea lor.

Cum funcționează intervenția autorităților

Unitatea EU IRU a Europol coordonează cooperarea dintre structurile specializate care identifică materiale de propagandă teroristă și le semnalează platformelor pe care sunt găzduite. Operațiunea din 3 noiembrie 2026 continuă o acțiune similară desfășurată în 2025 și face parte din programul european de intervenții coordonate împotriva propagandei extremiste online.

Transmiterea unui link către o platformă reprezintă o sesizare a conținutului, nu dovada că materialul a fost eliminat în toate cazurile.

UE pregătește măsuri suplimentare

Comisia Europeană a inclus exploatarea jocurilor online de către grupările teroriste în agenda ProtectEU privind prevenirea și combaterea terorismului, prezentată la 26 februarie 2026. Documentul prevede consolidarea cooperării dintre industria jocurilor și autoritățile de aplicare a legii, cu accent pe protejarea minorilor și prevenirea recrutării. Comisia a anunțat și dezvoltarea capacității Europol de a monitoriza și analiza utilizarea abuzivă a acestor medii.

Un alt instrument este proiectul european GEMS (Gaming Ecosystem as a Multilayered Security Threat), derulat din septembrie 2023 până la sfârșitul lunii august 2026. Proiectul a dezvoltat platforma Watchtower, care utilizează instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a ajuta analiștii să identifice activități extremiste în conversațiile publice de pe platforme precum YouTube Live, Twitch, Reddit și Discord. Sistemul era testat în condiții operaționale, în cooperare cu poliția irlandeză și alți parteneri europeni.

Autoritățile europene urmăresc astfel să intervină mai devreme în procesul de radicalizare, înainte ca recrutarea online să se transforme în sprijinirea sau pregătirea unor acte violente. Europol și partenerii săi continuă acțiunile coordonate de identificare și semnalare a conținutului terorist, în cooperare cu platformele digitale.