Evenimentul sportiv „București 21K”: 17 linii de transport public vor avea trasee modificate duminică. Vor fi înființate temporar liniile 70, 690 și 691

179832 – 07112026 – Duminică, 08.11.2026, traseele a 17 linii de transport public din Capitală vor fi modificate temporar, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv „București 21K”. Circulația rutieră va fi restricționată pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei, în Piața Victoriei, pe Calea Victoriei, până la Splaiul Independenței, pe Bd. Regina Elisabeta și pe Bd. Mihail Kogălniceanu, până la Str. Vasile Pârvan.

În acest context, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va modifica circulația liniilor din zonele afectate, după cum urmează:

– Linia 61 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe un traseu scurtat între „Complex Apusului” și Piața Operei.

– Linia 66 va funcționa pe întreaga perioadă a zilei pe un traseu scurtat între terminalul „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti”.

– Linia 69 va funcționa pe întreaga perioadă a zilei pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și „Podul Operei”.

Pentru preluarea călătorilor din zona de est a Capitalei, va fi înființată temporar linia 70, care va funcționa pe întreaga perioadă a zilei între terminalul „Bd. Basarabia” și staţia „Teatrul Național”, pe Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budilă, Str. Țepeș Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, stația „Teatrul Național”, cu întoarcere în rondul Piața Universității, apoi pe Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncusi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, terminal „Bd. Basarabia”.

– Linia 85 va funcționa pe întreaga perioadă a zilei pe un traseu scurtat între terminalul „Arena” și „Piața Rosetti”.

– Linia 86 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Baicului” și intersecția Bd. Dacia/Str. Polonă, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Cartier Pajura”, pe Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, revenind apoi pe traseul de bază.

Pe sensul spre „Baicului”, linia 86 va funcționa pe traseul de bază între „Cartier Pajura” și intersecția Calea Griviței/Șos. Nicolae Titulescu, apoi pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, apoi traseul actual.

– Linia 90 va fi suspendată până la ridicarea restricțiilor de circulație.

Pentru preluarea călătorilor vor fi înființate temporar liniile navetă 690, care va funcționa între „M Petrache Poenaru” și „Podul Operei”, și 691, care va funcționa între „Arena Națională” și Piața Universității.

– Linia 97 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și intersecția Calea Griviței/Șos. Nicolae Titulescu, apoi pe un traseu modificat pe breteaua Șoselei Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, apoi traseul actual până la capătul „Pasaj Mihai Bravu”.

Pe sensul către „Clăbucet”, linia 97 va funcționa pe traseul de bază între „Pasaj Mihai Bravu” și intersecția Bd. Dacia/Str. Polonă, apoi pe un traseu modificat pe Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, breteaua Șoselei Nicolae Titulescu, Calea Griviței, terminal „Clăbucet”.

– Linia 100 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, terminal „Piața Unirii”.

Pe sensul opus, traseul liniei 100 nu va fi modificat.

– Linia 122 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Luterană, până la stația „Știrbei Vodă” (comun cu linia 368), cu întoarcere pe Str. Luterană, Str. General Berthelot, Str. Constantin Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 137 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană până la stația „Știrbei Vodă” (comun cu linia 368), cu întoarcere pe Str. Luterană, Str. General Berthelot, Str. Constantin Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 168 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Valea Ialomiței” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană până la stația „Știrbei Vodă” (comun cu linia 368), cu întoarcere pe Str. Luterană, Str. General Berthelot, Str. Constantin Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 203 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, cu întoarcere în rondul de la Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

– Linia 205 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bazǎ între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii, cu întoarcere pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, apoi traseul actual.

– Linia 226 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Depoul Alexandria” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană până la stația „Știrbei Vodă” (comun cu linia 368), cu întoarcere pe Str. Luterană, Str. General, Str. Constantin Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 311 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/Str. Dem I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

– Linia 368 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană până la stația „Știrbei Vodă”, cu întoarcere pe Str. Luterană, Str. General Berthelot, Str. Constantin Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 381 va funcționa până la ridicarea restricțiilor de circulație pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșiţa” și Piața Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, până la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Calea Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

TPBI recomandă călătorilor să consulte platforma maps.mo-bi.ro, aplicația gratuită InfoTB sau site-ul stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.