179927 – 17112026 – Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) deschide expoziția „De mare preț. Aur și argint în Țara Românească, Moldova și Transilvania, în secolele XIV-XVII”, disponibilă pentru public începând cu 19 noiembrie 2026.

De-a lungul secolelor, aurul și argintul au fost mai mult decât simple metale prețioase. Strălucirea, raritatea și durabilitatea lor le-au transformat în simboluri ale bogăției, puterii și prestigiului, dar și în materiale prin care oamenii și-au exprimat credința, identitatea și aspirațiile.

Ce face însă ca un obiect să fie de mare preț? Este valoarea metalului din care a fost realizat, măiestria meșterului, prestigiul celui care l-a comandat sau povestea pe care obiectul a păstrat-o de-a lungul secolelor? Pornind de la aceste întrebări, expoziția propune o incursiune în universul obiectelor din metale prețioase care au însoțit viața oamenilor din Țara Românească, Moldova și Transilvania. Podoabe, accesorii vestimentare, vase de masă, obiecte liturgice și piese descoperite în tezaure ilustrează diversitatea funcțiilor și semnificațiilor atribuite aurului și argintului. Printre numeroasele piese unicat prezentate în cadrul expoziției se numără: pocalul Nusbächerpokal intrat în colecția Muzeului Național de Istorie a României în anul 2024, paftaua de aur din necropola princiară de la Curtea de Argeș, precum și panaghiarul de la Mănăstirea Snagov. Aceste obiecte remarcabile oferă prilejul unei întâlniri directe cu măiestria artistică și cu universul simbolic al epocii, ilustrând statutul aparte pe care metalele prețioase l-au avut în viața politică, socială și religioasă.

Expoziția, care face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat „Din mâna orfevrului”, în cadrul căruia va fi explorat domeniul fascinant al metalelor prețioase, este realizată de Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Județean Mureș, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Muzeul Județean Buzău și Complexul Național Muzeal Curtea Domnească – Târgoviște.

Această expoziție va fi deschisă la MNIR, din 19 noiembrie 2026 până pe 14 martie 2027, de miercuri până duminică, între orele 9:00 – 17:00.