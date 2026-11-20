179968 – 20112026 – Reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, din 19 noiembrie 2026, a reconfirmat sprijinul politic, militar și financiar pentru Ucraina și a avansat cadrul european al garanțiilor de securitate care ar urma să intre în vigoare după o încetare a focului. România a susținut participarea Europei la negocierile de pace, menținerea unității europene și protejarea securității la Marea Neagră.

Din declarațiile președintelui Nicușor Dan rezultă că Bucureștiul nu consideră apropiată încheierea războiului și se opune unui mandat de negociere care să permită unui grup restrâns de state să decidă în numele tuturor celorlalți aliați.

Reuniunea a fost găzduită de cancelarul german Friedrich Merz și a reunit reprezentanți din 37 de state, alături de conducerea Uniunii Europene și a NATO. De asemenea, Ucraina și Statele Unite au participat la discuții. Declarația comună, publicată de guvernele Germaniei, Franței și Regatului Unit, împreună cu Ucraina, stabilește patru direcții de acțiune.

Sprijin militar și financiar pentru Ucraina – liderii au reconfirmat angajamentele privind finanțarea și înzestrarea armatei ucrainene (70 de miliarde de euro în 2026, pentru echipamente militare, asistență și instruire, sumă pe care aliații NATO s-au angajat să o asigure integral, și 90 de miliarde de euro prin mecanismul de împrumut al UE pentru Ucraina, până la sfârșitul anului 2027, pentru necesități militare și financiare).

Declarația prevede și suplimentarea apărării antiaeriene ucrainene, cu prioritate pentru sistemele capabile să intercepteze rachete balistice. Statele participante au promis eforturi suplimentare înaintea iernii, inclusiv prin cooperarea cu țări din afara Coaliției.

Garanții de securitate după încetarea focului – participanții au reafirmat că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate solide și obligatorii juridic, care să intre în vigoare după instaurarea unui armistițiu. Se conturează patru posibile direcții – continuarea pe termen lung a sprijinului militar, financiar și tehnic pentru Ucraina, participarea la un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului, condus de Statele Unite, constituirea unei Forțe Multinaționale pentru Ucraina, coordonată de europeni și sprijinită de SUA, cu atribuții de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat și de sprijin pentru refacerea capacităților armatei ucrainene și un angajament juridic, supus procedurilor naționale ale statelor participante, de a lua măsuri pentru restabilirea păcii și securității dacă Rusia atacă din nou Ucraina.

Participanții au salutat exercițiul militar Koalicija-2026, desfășurat în principal în Polonia, care a testat pregătirea Forței Multinaționale pentru Ucraina.

Presiune economică suplimentară asupra Rusiei – participanții au convenit să intensifice măsurile economice împotriva Rusiei prin reducerea veniturilor rusești din petrol și gaze, sancționarea fluxurilor financiare ilicite și a utilizării criptomonedelor pentru evitarea sancțiunilor, limitarea capacității industriei militare ruse și combaterea eludării sancțiunilor prin flota petrolieră din umbră.

Declarația menționează și protejarea securității maritime prin respectarea normelor internaționale.

Principii pentru viitoarele negocieri de pace – declarația susține dialogul direct dintre Ucraina și Rusia, cu participarea Statelor Unite și a europenilor pe baza a trei principii – frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță, Ucraina are dreptul suveran de a-și alege alianțele și aranjamentele de securitate și activele suverane rusești vor rămâne înghețate până când Rusia își încetează agresiunea și despăgubește Ucraina.

Poziția României

Președintele Nicușor Dan a prezentat la Berlin o poziție care pune accentul pe securitatea regională și pe rolul statelor europene în orice acord privind Ucraina.

Declarațiile sale accentuează cinci direcții – participarea Europei la negocieri, stabilirea unei poziții comune a statelor europene (pentru care președintele Nicușor Dan a cerut constituirea unor grupuri de lucru care să reunească așteptările tuturor statelor, cu atenție specială pentru țările apropiate de linia frontului), pacea nu trebuie să slăbească Ucraina sau Europa, includerea securității Mării Negre în arhitectura de securitate postbelică și faptul că Rusia nu trebuie să influențeze deciziile de securitate ale statelor din regiune.

Un subiect important pentru București este reprezentarea în echipa europeană de negociere. În urma unei înțelegeri stabilite la Dublin, pe 13 noiembrie, echipa europeană va fi formată din reprezentanții instituțiilor UE și ai grupului E5 (Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit).

Întrebat despre absența României din acest format, președintele Nicușor Dan răspuns că problema principală este ca grupul restrâns să nu primească un „mandat în alb” pentru a negocia în numele celorlalte state.

Riscul pentru România în perioada următoare nu este doar să nu participe la grupul restrâns de negociere, ci ca interesele sale de securitate să fie insuficient reprezentate în eventualele acorduri. De aceea, eficiența poziției Bucureștiului va depinde de capacitatea de a influența poziția comună europeană și de a transforma tema Mării Negre dintr-o preocupare diplomatică într-un capitol concret al viitoarelor garanții de securitate.