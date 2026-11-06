Fluidizarea traficului de camioane la frontiera dintre România și Republica Moldova

179829 – 06112026 – În scopul fluidizării traficului de camioane la frontiera dintre România și Republica Moldova, Poliția de Frontieră Română și Autoritatea Vamală Română, împreună cu autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova, au convenit asupra unui set de măsuri operaționale comune, orientate spre optimizarea proceselor de control, reducerea timpilor de așteptare și creșterea capacității de procesare a mijloacelor de transport de marfă.

Printre măsurile agreate se numără operaționalizarea a două piste suplimentare de control la Punctul de Trecere a Frontierei Galați – Giurgiulești, ceea ce va permite extinderea capacității de procesare a camioanelor și gestionarea mai eficientă a fluxurilor de transport.

O altă măsură vizează separarea fluxului de camioane fără încărcătură la Punctul de Trecere a Frontierei Albița – Leușeni, prin direcționarea acestora pe o bandă distinctă de circulație. Având în vedere că formalitățile de control pentru aceste mijloace de transport necesită, de regulă, un timp mai redus, măsura va permite procesarea mai rapidă a camioanelor fără marfă, evitarea suprapunerii fluxurilor și utilizarea mai eficientă a infrastructurii și a resurselor disponibile pentru controlul transporturilor de marfă.

Totodată, Poliția de Frontieră Română și Autoritatea Vamală Română, împreună cu instituțiile partenere din Republica Moldova, vor suplimenta personalul implicat în activitățile de control, în funcție de necesitățile operaționale și de intensitatea traficului, pentru a asigura implementarea coordonată a măsurilor convenite și menținerea unui ritm sporit de procesare a mijloacelor de transport.

Aceste acțiuni sunt însoțite de intensificarea schimbului operativ de informații și de coordonarea permanentă între autoritățile competente ale celor două state, astfel încât activitatea punctelor de trecere a frontierei să fie adaptată în timp real la evoluția fluxurilor de transport.

Amintim că, începând cu data de 3 noiembrie 2026, transportul cerealelor pe sensul de ieșire din Republica Moldova spre România se desfășoară fără intreruperi pe timpul nopții prin Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – Costești, în urma măsurilor convenite între autoritățile celor două state. Această opțiune contribuie la diversificarea rutelor de transport și la reducerea presiunii asupra punctelor de trecere a frontierei cu trafic intens.

Măsurile fac parte din eforturile comune și continue ale Poliției de Frontieră Române și Autorității Vamale Române, alături de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova, pentru consolidarea cooperării transfrontaliere, valorificarea capacităților disponibile și asigurarea unui trafic de mărfuri mai rapid, mai predictibil și mai eficient.

Poliția de Frontieră Română și Autoritatea Vamală Română, împreună cu autoritățile partenere din Republica Moldova, vor continua să monitorizeze evoluția traficului și să adapteze măsurile operaționale, în funcție de situația din teren, pentru a facilita traversarea frontierei și a asigura continuitatea fluxurilor comerciale