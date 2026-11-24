179993 – 24112026 – Ministerul Finanțelor a început procedurile pentru fuziunea prin absorbție a Fondului Local de Garantare Focșani de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Aceasta este ultima etapă a reorganizării sistemului de garantare începută în 2020, când a fost aprobată integrarea celor trei fonduri locale în structura națională.

După finalizarea operațiunii, FNGCIMM va avea calitatea de societate absorbantă, iar Fondul Local de Garantare Focșani va fi dizolvat fără lichidare și radiat din Registrul Comerțului.

Capitalul social al FNGCIMM va crește cu 1.411.000 de lei, ajungând la 941.918.600 de lei. Ministerul Finanțelor precizează că majorarea rezultă din reorganizarea participațiilor existente ale statului și nu presupune un nou aport de numerar de la bugetul de stat.

Fuziunea are la bază proiectul din 17 martie 2026, aprobat de consiliile de administrație ale celor două entități, și raportul expertului desemnat, emis la 22 iunie 2026.

Ministerul Finanțelor justifică reorganizarea prin eliminarea structurilor administrative suprapuse, reducerea costurilor de funcționare și unificarea procedurilor de garantare.

FNGCIMM acordă garanții pentru creditele destinate întreprinderilor mici și mijlocii, facilitând accesul acestora la finanțare pentru investiții și capital de lucru.