179989 – 24112026 – Forțele Navale Române, în cooperare cu Garda de Coastă și aliații NATO, desfășoară misiuni de supraveghere a Dunării, a Mării Negre și a Zonei Economice Exclusive a României, pentru identificarea și neutralizarea fragmentelor de drone și a minelor marine aflate în derivă.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în această săptămână, securitatea liniilor de comunicații maritime și a infrastructurii critice din Marea Neagră este asigurată de fregatele „Mărășești” și „Regele Ferdinand”, corveta „Contraamiral August Roman”, remorcherul maritim „Viteazu” și elicopterul IAR-330 Puma Naval.

Pe Dunăre, patrularea frontierei fluviale este realizată de monitorul „Mihail Kogălniceanu”, bacul fluvial propulsat 457 și șalupa rapidă de intervenție „Eugeniu Botez”.

Supravegherea spațiului maritim este sprijinită și de aeronava franceză de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră.

Datele publicate de MApN arată că, de la începutul războiului din Ucraina, au fost raportate 188 de atacuri în apropierea frontierei, 58 de pătrunderi neautorizate ale dronelor, șase drone doborâte și 81 de drone sau fragmente identificate și ridicate. În aceeași perioadă, au fost neutralizate nouă mine marine aflate în derivă în Zona Economică Exclusivă sau eșuate pe litoral.

Numai în 2026, ministerul a raportat 121 de atacuri în apropierea frontierei și 44 de drone sau fragmente identificate și ridicate.

Misiunile urmăresc menținerea libertății de navigație și protejarea infrastructurii maritime și fluviale în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să genereze riscuri pentru traficul din regiunea Mării Negre.