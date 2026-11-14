FOTOGEOGRAFICA – 30 de ani dedicați identității vizuale românești

179899 – 14112026 – Biblioteca Academiei Române găzduiește Ședința Solemnă dedicată unui fenomen cultural care a documentat România prin imagine timp de trei decenii

Biblioteca Academiei Române găzduiește miercuri, 18 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, Ședința Solemnă „Fotogeografica – Sărbătoarea identității vizuale românești”, eveniment dedicat aniversării a 30 de ani de activitate ai FOTOGEOGRAFICA.

Lansată în anii ’90 în cadrul Ligii Studenților din România, FOTOGEOGRAFICA s-a impus în timp drept una dintre cele mai longevive și valoroase inițiative culturale și educaționale dedicate promovării patrimoniului natural, cultural și uman al României prin intermediul imaginii fotografice.

Timp de trei decenii, generații de studenți, fotografi, cercetători, profesori și iubitori ai patrimoniului au contribuit la realizarea unei impresionante arhive vizuale care surprinde frumusețea peisajelor românești, bogăția biodiversității, memoria comunităților, farmecul tradițiilor și transformările societății contemporane.

Astăzi, FOTOGEOGRAFICA reprezintă mai mult decât un salon național de fotografie. Reprezintă o comunitate, o tradiție culturală și o mărturie vizuală a României, construită prin entuziasmul și implicarea miilor de participanți care au înțeles puterea imaginii de a păstra memoria locurilor și a valorilor care definesc identitatea națională.

Evenimentul aniversar va reuni reprezentanți ai Academiei Române, ai mediului universitar, cultural și educațional, personalități ale vieții publice, fotografi, cercetători, foști și actuali participanți, precum și numeroși susținători ai patrimoniului românesc.

Momentul solemn marchează nu doar împlinirea a 30 de ani de activitate, ci și recunoașterea contribuției pe care FOTOGEOGRAFICA a avut-o la promovarea și conservarea identității vizuale românești, într-o perioadă în care imaginea a devenit unul dintre cele mai puternice instrumente de comunicare, cunoaștere și educație.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, imaginile reunite de-a lungul celor trei decenii capătă valoare documentară și patrimonială, devenind mărturii ale locurilor, oamenilor și tradițiilor care alcătuiesc patrimoniul viu al României.

Prin această aniversare sunt omagiați toți cei care au contribuit la construirea acestui fenomen cultural: studenți, fotografi, profesori, cercetători, instituții partenere și susținători care au crezut în forța imaginii de a spune povestea României.

FOTOGEOGRAFICA – trei decenii în slujba patrimoniului românesc

De 30 de ani, FOTOGEOGRAFICA documentează și promovează România prin fotografie, reunind mii de imagini dedicate patrimoniului cultural, peisajului natural și biodiversității. În jurul acestei idei s-a format una dintre cele mai puternice comunități dedicate culturii vizuale și patrimoniului din România.

FOTOGEOGRAFICA înseamnă 30 de ani de pasiune pentru România, 30 de ani de educație prin imagine și 30 de ani dedicați construirii și conservării identității vizuale românești. O poveste despre patrimoniu, natură, oameni și memorie. O poveste despre România, spusă prin fotografie (https://www.fotogeografica.ro/istoric-fotogeografica/).