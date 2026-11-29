180047– 29112026 – Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților București, cu sprijinul comunității Repatriot, partener strategic al proiectului, organizează vernisajul Salonului Național de Fotografie „FOTOGEOGRAFICA – Sărbătoarea identității vizuale românești”, un eveniment dedicat promovării patrimoniului natural, cultural și spiritual al spațiului românesc.

Evenimentul va avea loc la Chișinău, în cadrul Universității de Stat din Moldova, în data de 30 noiembrie 2026, ora 12:00, Strada Mihail Kogălniceanu, 65, corp 3, în ajunul Zilei Naționale a României și al sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al tuturor românilor.

Organizarea acestei manifestări culturale la Chișinău reprezintă un gest simbolic de apropiere între cele două părți ale comunității academice și culturale românești de pe malurile Prutului, reafirmând rolul culturii, educației și patrimoniului ca spații privilegiate ale dialogului și cooperării.

De peste trei decenii, FOTOGEOGRAFICA documentează și valorifică prin imagine frumusețea și diversitatea patrimoniului românesc, reunind generații de fotografi, cercetători, studenți și iubitori ai naturii. Prin expoziții, albume, programe editoriale și expediții de documentare, proiectul a construit una dintre cele mai importante arhive vizuale dedicate României și identității sale culturale.

Prezentarea Salonului FOTOGEOGRAFICA la Chișinău marchează un nou moment de referință în consolidarea relațiilor culturale și academice dintre România și Republica Moldova. Prin forța imaginii și valoarea documentară a fotografiei, publicul este invitat să redescopere patrimoniul comun și valorile care unesc românii de pretutindeni.

Sub genericul „O singură inimă. Un singur tricolor”, ediția de la Chișinău depășește dimensiunea unei simple expoziții fotografice, devenind o celebrare a memoriei culturale comune, a dialogului prin cultură și a apartenenței la același patrimoniu de valori și tradiții.

Prin acest demers cultural și educațional, Universitatea de Stat din Moldova, Casa de Cultură a Studenților București, FOTOGEOGRAFICA și REPATRIOT reafirmă convingerea că educația, cultura și patrimoniul reprezintă cele mai trainice punți de dialog și cooperare în spațiul românesc.

FOTOGEOGRAFICA nu este doar o expoziție de fotografie, ci o mărturie vizuală a identității culturale românești și o expresie a valorilor care îi apropie pe românii, dincolo de granițe, generații și contexte istorice (https://www.fotogeografica.ro/istoric-fotogeografica/