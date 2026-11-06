Franța prelungește misiunea avionului Atlantique 2 în România

179826 – 06112026 – După o serie de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră, Franța va menține încă o perioadă avionul de patrulare maritimă Atlantique 2 la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Misiunea, începută la 18 octombrie și programată inițial să se încheie la 6 noiembrie, a fost prelungită pentru continuarea supravegherii maritime.

Aeronava Marinei Naționale Franceze operează în cooperare cu Forțele Navale Române și Centrul Maritim de Coordonare. Misiunile sale urmăresc identificarea pericolelor pentru navigație, monitorizarea traficului maritim și sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare.

Pe 23 octombrie, avionul a detectat un semnal de alarmă provenit de la nava comercială Khoryv, aflată la aproximativ 13 mile marine de Constanța, când nouă marinari au fost salvați, unul a murit, iar trei au fost dați dispăruți.

La 28 octombrie, aeronava franceză a detectat trei drone maritime care reprezentau o amenințare pentru nava Contship Jet, în apropierea coastei Bulgariei, și a avertizat autoritățile bulgare. Nava a fost lovită, dar cei 18 membri ai echipajului au fost salvați.

Atlantique 2 dispune de senzori și sisteme de detectare care permit identificarea unor amenințări maritime și transmiterea informațiilor către autoritățile responsabile. Rolul său este de supraveghere, avertizare și sprijin pentru coordonarea intervențiilor, nu de interceptare directă a dronelor.

Prelungirea misiunii răspunde solicitărilor României și Bulgariei de consolidare a supravegherii în vestul Mării Negre, în condițiile riscurilor crescute pentru navele comerciale.