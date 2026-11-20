179966 – 20112026 – USR pregătește constituirea unui pol politic reformist, în care ar putea intra și PNL, a anunțat președintele partidului, Dominic Fritz. Declarația vine pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare și al disputelor privind atribuțiile vicepremierului PSD Marian Neacșu.

Cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o joi la Buzău cu organizația județeană a USR, Dominic Fritz a declarat că PSD își dorește puterea și se află la guvernare, dar în același timp adoptă o poziție de partid în opoziție.

Dominic Fritz a declarat că există discuții pentru construirea unei formule politice care să reunească forțele reformiste. O eventuală colaborare cu PNL ar putea modifica actualele raporturi politice și ar deschide perspectiva unei alternative la PSD.

”E evident că pentru acest obiectiv de a guverna fără PSD și fără AUR trebuie să dăm acestei țări o alternativă credibilă dar și o alternativă de forță. Suntem conștienți că singuri, USR singur sau PNL singur, nu vom putea să dezvoltăm tracțiunea necesară pentru a oferi această alternativă și tocmai de aceea lucrăm spre o colaborare, inclusiv o alianță electorală între USR și PNL. Suntem două partide diferite dar în acest moment ne unește acest obiectiv, să dăm României o guvernare care respectă cetățenii, care nu bagă banii în cutii de pantofi și care îmbunătățește viața oamenilor. Pentru asta o să construim acel pol reformist, și invitația este către toate forțele politice, nici măcar doar partide, ci toate forțele în societate, forțe civice, politice care își doresc o altă Românie și care văd acel pericol ca PSD și AUR să acapareze și mai mult toată puterea și prin astea să sărăcească și mai mult această țară”, a subliniat liderul USR.

El l-a criticat pe vicepremierul Marian Neacșu, pe care l-a descris drept „arhitectul tuturor abuzurilor PSD”, contestând influența pe care acesta o exercită în coordonarea activității guvernamentale.