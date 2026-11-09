Gadi Eisenkot a primit mandatul de a forma guvernul Israelului. Netanyahu poate încerca să revină la putere

179840 – 09112026 – Președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat duminică, 8 noiembrie, liderului partidului Yashar, Gadi Eisenkot, misiunea de a forma un nou guvern, după alegerile parlamentare din 27 octombrie. Potrivit legislației israeliene, Eisenkot are la dispoziție 28 de zile pentru a negocia o coaliție, termen care poate fi prelungit cu până la 14 zile.

Desemnarea vine după consultările președintelui cu formațiunile reprezentate în Knesset. Partide care însumează 67 de parlamentari au recomandat ca Eisenkot să primească mandatul, în timp ce 46 de parlamentari l-au susținut pe premierul în exercițiu, Benjamin Netanyahu. Potrivit președinției israeliene, o formațiune cu șapte parlamentari nu a recomandat niciun candidat.

Majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea guvernului este de 61 de mandate. Eisenkot trebuie să negocieze sprijinul unor formațiuni din afara propriului bloc electoral, iar opțiunile sale sunt limitate de diferențele privind colaborarea cu partidele arabe și de disputa referitoare la serviciul militar obligatoriu pentru comunitățile ultraortodoxe.

Partidul Yisrael Beiteinu, condus de Avigdor Lieberman, se opune unei colaborări cu formațiunile arabe. În același timp, angajamentul lui Eisenkot privind aplicarea unor reguli egale pentru serviciul militar sau civil complică negocierile cu partidele ultraortodoxe, care vor să păstreze scutirile existente.

Netanyahu rămâne premier în exercițiu până la formarea și învestirea unui nou executiv. Dacă Eisenkot nu reușește să formeze o coaliție, președintele ar putea să-i ofere lui Netanyahu sau unui alt parlamentar o nouă oportunitate. În cazul în care nici această încercare nu produce un guvern, Israelul ar putea organiza alegeri anticipate, potrivit Associated Press.