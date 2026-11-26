180016– 26112026 – Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat miercuri, 25 noiembrie, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene (EUMC), organizată în formatul șefilor apărării din statele membre. EUMC asigură coordonarea militară la nivelul Uniunii Europene și formulează recomandări pentru Comitetul Politic și de Securitate al UE.

Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și din zonele maritime adiacente, continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei, pregătirea militară europeană și dezvoltarea structurilor de comandă și control la nivel militar-strategic.

În cadrul reuniunii dedicate Ucrainei, reprezentanții militari au analizat evoluțiile de pe front, necesarul de echipamente și capabilități, prioritățile de instruire și lecțiile desprinse din operațiunile militare. Un subiect distinct l-a reprezentat adaptarea activităților Misiunii de Asistență Militară a UE în sprijinul Ucrainei (EUMAM UA) la actualele cerințe ale armatei ucrainene.

Șefii apărării au discutat și despre dezvoltarea capabilităților strategice de sprijin, aplicarea recomandărilor din Raportul anual privind pregătirea pentru apărare și rezultatele procesului anual coordonat de evaluare a apărării (CARD).

La finalul reuniunii a fost ales noul director general al Statului Major Militar al UE, care va conduce și Capabilitatea Militară de Planificare și Conducere (MPCC).

În marja întâlnirii, generalul Gheorghiță Vlad a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său din Luxemburg, cu care a discutat despre cooperarea militară dintre cele două state în cadrul NATO și al Uniunii Europene.