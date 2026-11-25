180013 – 25112026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în perioada 25-26 noiembrie 2026, este organizată o grevă generală însoțită de manifestații în Atena și în alte orașe.

Confederația Maritimă Panelenă a informat că navele vor rămâne andocate în porturi, indicând site-ul https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece pentru verificarea eventualelor perturbări ale traficului.

De asemenea, sunt posibile modificări ale orarelor de zbor sau întârzieri ale curselor operate pe aeroporturile elene, precum și perturbări ale traficului feroviar și rutier.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro și https://salonic.mae.ro/, și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informații și sfaturi de călătorie.