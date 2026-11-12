Grindeanu readuce reforma administrației în discuție, dar fără să prezinte măsurile concrete

179879 – 12112026 – Sorin Grindeanu a prezentat, miercuri seara, 11 noiembrie, într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea la Antena 3 CNN, principalele direcții pe care PSD dorește să le promoveze în perioada imediat următoare. Liderul social-democrat a criticat rezultatele fostului Guvern condus de Ilie Bolojan, a cerut o evaluare completă a situației financiare a statului și a formulat o serie de propuneri privind fiscalitatea, pensiile, investițiile și reorganizarea administrației publice.

Intervenția a avut și o componentă politică pronunțată. Grindeanu a încercat să delimiteze PSD de deciziile fostei guvernări, atribuind acesteia riscurile legate de absorbția fondurilor europene, evoluția deficitului și acumularea datoriilor statului. Totodată, a transmis că social-democrații vor să participe direct la stabilirea priorităților guvernamentale și la configurarea reformelor.

PNRR, principalul reproș adresat fostei guvernări

Una dintre cele mai importante afirmații ale lui Grindeanu a vizat fondurile europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul PSD a susținut că România mai avea de încasat aproximativ 6,4 miliarde de euro, iar circa jumătate din această sumă ar putea fi în pericol din cauza modului în care Guvernul Bolojan a gestionat programul.

„Eu cred că o să avem niște surprize extrem de neplăcute legate de modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR-ul”, a declarat Grindeanu.

Acesta a afirmat că a discutat subiectul cu ministrul Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, și că informațiile primite indică riscuri importante pentru finanțările rămase.

Subiectul are implicații directe asupra investițiilor publice, în condițiile în care proiectele finanțate prin PNRR depind de respectarea termenelor, îndeplinirea jaloanelor și finalizarea procedurilor asumate în relația cu Comisia Europeană.

Grindeanu a cerut, în paralel, publicarea unei situații financiare actualizate a României. El a contestat prezentarea unor date aferente lunii septembrie și a solicitat Ministerului Finanțelor să centralizeze execuția bugetară până la sfârșitul lunii octombrie, împreună cu toate obligațiile de plată ale statului.

Printre informațiile solicitate se numără facturile emise și neachitate, lucrările executate, dar încă nefacturate, obligațiile bugetare restante și datoriile către magistrați. În această ultimă categorie, Grindeanu a indicat o sumă de aproximativ 10 miliarde de lei, susținând că obligațiile sunt mai mari decât cele prezentate în alte evaluări, care vorbeau despre circa cinci miliarde de lei.

Liderul PSD a făcut referire și la creșterea deficitului bugetar de la 2,8% din PIB la sfârșitul lunii august la 3,8% la sfârșitul lunii septembrie. Cifrele invocate trebuie raportate la execuția bugetară oficială și la metodologia de calcul utilizată, pentru a putea stabili evoluția exactă a indicatorilor.

Fără majorări de taxe în 2027. PSD promite plata datoriilor către firme în 90 de zile

În ceea ce privește politica fiscală, Grindeanu a transmis că PSD nu va susține creșterea taxelor și impozitelor în 2027.

„Nu vor crește taxe anul viitor”, a afirmat liderul social-democrat, care a vorbit despre necesitatea unui pact cu mediul de afaceri, menit să ofere predictibilitate companiilor și să încurajeze investițiile private. Declarația vine după ce premierul și ministrul de Finanțe au ezitat în ultimele zile să spună clar dacă în 2027 taxele și impozitele vor crește din nou.

O altă promisiune a vizat plata datoriilor statului către firme într-un termen de maximum 90 de zile. Grindeanu a susținut că întârzierile la plată afectează activitatea companiilor și capacitatea acestora de a continua investițiile.

Pentru relansarea economică, liderul PSD a indicat reforma administrației centrale și locale, reorganizarea companiilor de stat, stimularea investițiilor și reducerea costurilor cu energia. El a avertizat asupra riscului ca mari companii să își reducă activitatea sau să plece din România dacă prețurile energiei rămân ridicate, menționând Dacia și Ford.

În privința TVA la alimentele de bază, Grindeanu nu a anunțat o măsură concretă. El a spus că subiectul poate fi discutat la elaborarea bugetului, în funcție de situația economică și de resursele disponibile.

Întrebat despre posibilitatea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional, liderul PSD a apreciat că riscurile ca România să ajungă într-o asemenea situație sunt mici, dar nu a exclus complet scenariul.

Indexarea pensiilor și reducerea taxării muncii

Grindeanu a cerut respectarea prevederilor legale privind indexarea pensiilor și a susținut că majorarea drepturilor pensionarilor nu trebuie transformată într-un subiect de negociere politică.

El nu a confirmat însă un calendar al indexării și nici procentul care ar urma să fie aplicat. Întrebat despre o posibilă creștere de 7%, a răspuns că trebuie așteptate bugetul și datele macroeconomice.

Liderul PSD a mai susținut reducerea taxării muncii și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mamele în concediu pentru creșterea copilului și pentru anumite categorii vulnerabile, inclusiv veterani și invalizi de război.

Propunerile presupun identificarea unor surse bugetare care să acopere eventualele reduceri de venituri.

Angajarea răspunderii Guvernului pentru reforma administrației și reorganizarea companiilor de stat

În plan guvernamental, Grindeanu a afirmat că i-a propus premierului Luca Niculescu ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pentru două proiecte: reforma administrației publice locale și reorganizarea companiilor de stat.

În cazul administrației, propunerea vizează adoptarea unui pachet legislativ prin procedura angajării răspunderii, care ar permite Guvernului să își asume direct proiectul în fața Parlamentului. În cazul companiilor de stat, Grindeanu a vorbit despre comasări și modificarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație.

Liderul PSD a transmis opoziției să folosească instrumentul moțiunii de cenzură dacă nu este de acord cu această procedură.

„Faceți moțiune! Au ocazia foarte bună să facă moțiune”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut că PSD este partidul care poate realiza reforma administrației, fără să prezinte în detaliu structura noilor măsuri, instituțiile vizate sau criteriile după care ar urma să fie reorganizate companiile de stat.

Propunerea are și o miză politică. Prin susținerea unor proiecte asumate de Guvern, PSD încearcă să își consolideze rolul în stabilirea agendei Executivului și să arate că poate controla direcția reformelor, în condițiile în care o parte dintre măsurile discutate au fost asociate anterior cu programul fostei guvernări.

SAFE: Grindeanu cere verificarea contractelor de achiziții militare

Liderul social-democrat a abordat și programul european SAFE, prin care România urmează să finanțeze achiziții în domeniul apărării.

Grindeanu a făcut referire la prezentarea susținută de Mihai Jurcă, fostul șef al Cancelariei premierului, și a confirmat că procentele de 50%-70% privind partea din producție care ar urma să fie realizată în România au fost discutate și în întâlnirile de la Cotroceni.

El a afirmat că i-a cerut ministrului Apărării, Radu Oprea, să verifice contractele de achiziții militare, inclusiv pe cele cu valori de zeci de milioane de euro, nu numai pachetul asociat companiei Rheinmetall.

Potrivit lui Grindeanu, unele dintre contracte ridică semne de întrebare. Liderul PSD nu a prezentat însă numele tuturor firmelor vizate, documentele contestate sau concluziile vreunei verificări.

Declarațiile vin după conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan la 10 noiembrie, în care au fost abordate și subiecte legate de achizițiile militare, asocierea Rheinmetall – Pirochim Victoria și participarea industriei românești la proiectele finanțate prin SAFE.

Confruntarea cu Ilie Bolojan continuă

O altă parte a interviului a fost dedicată relației cu fostul premier Ilie Bolojan. Grindeanu a afirmat că regretă faptul că PSD nu a depus mai devreme moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de acesta.

Referindu-se la mesajul public al lui Bolojan, care îi transmisese formula „Hai, Sorine, guvernează!”, liderul PSD a răspuns:

„Acum vom guverna și noi, dar nu am tăiat și nu am distrus, ci am reparat ce ai făcut tu.”

Grindeanu a criticat și aparițiile publice ale fostului premier, susținând că acesta nu a fost confruntat cu întrebări suficient de dificile privind rezultatele guvernării.

Critici la adresa criteriilor de evaluare a procurorilor și a discursului reformist

Grindeanu a comentat și întrebările adresate președintelui Nicușor Dan în conferința de presă din 10 noiembrie, referitoare la activitatea șefilor parchetelor, dosarele de corupție și lipsa unor reprezentanți ai autorităților printre persoanele inculpate în cauze importante.

Liderul PSD a criticat asocierea dintre reformism și atacurile la adresa social-democraților.

„În România ești reformator doar dacă înjuri PSD”, a afirmat acesta.

Grindeanu a continuat printr-o referire ironică la evaluarea procurorilor, susținând că unii sunt considerați buni sau reformatori în funcție de măsura în care instrumentează dosare care îi vizează pe social-democrați.

„Unii procurori nu sunt buni pentru că nu arestează PSD-iști. Dacă ar aresta PSD-iști, atunci ar fi procurori buni și reformatori. Ăsta-i criteriu?”, a întrebat liderul PSD.