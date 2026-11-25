Guvernul a adoptat ordonanța pentru bugetul digital din 2027. Primăriile mai pot...

180010 – 25112026 – Guvernul a adoptat, la 24 noiembrie, ordonanța de urgență privind utilizarea sistemului informatic eBuget_NG, modificarea Legii finanțelor publice și gestionarea unor obligații bugetare de la sfârșitul anului 2026. Actul normativ stabilește cadrul pentru pregătirea bugetului pe 2027 și prelungește termenul în care administrațiile locale pot solicita compensarea datoriilor, în limita unui plafon de două miliarde de lei.

Platforma eBuget_NG va permite elaborarea, transmiterea și monitorizarea unitară a informațiilor bugetare. Instituțiile publice vor introduce date privind propunerile de buget, programele, investițiile și obligațiile financiare care pot afecta bugetele viitoare.

Ministerul Finanțelor va administra sistemul, iar instituțiile care transmit informațiile vor răspunde pentru corectitudinea și legalitatea acestora. Conducătorii instituțiilor sau persoanele împuternicite vor avea obligația să verifice și să valideze datele introduse.

Procedura de funcționare a platformei va fi aprobată prin ordin al ministrului Finanțelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Actul normativ introduce și reguli privind bugetarea pe programe. Finanțările vor fi corelate cu obiective și indicatori măsurabili, iar instituțiile vor raporta semestrial și anual rezultatele obținute.

Dezvoltarea sistemului face parte din reforma programării bugetare asumate prin PNRR.

Termen prelungit pentru compensarea datoriilor primăriilor

Una dintre măsurile care vizează direct administrațiile locale este prelungirea termenului de depunere a cererilor în mecanismul de compensare a datoriilor, cu un plafon total de două miliarde de lei.

Termenul inițial de 25 noiembrie a fost extins până la 2 decembrie 2026 inclusiv.

Pentru solicitările depuse în perioada 25 noiembrie – 2 decembrie, vor fi luate în calcul plățile restante înregistrate la 31 octombrie 2026, în loc de 30 septembrie, data anterioară.

Cererile depuse până la 24 noiembrie inclusiv vor fi soluționate potrivit regulilor în vigoare la momentul depunerii.

Mecanismul permite stingerea simultană, prin Trezoreria Statului, a datoriilor administrațiilor locale către furnizori și a obligațiilor fiscale ale furnizorilor către bugetele publice.

Pentru primării, măsura oferă un interval suplimentar pentru includerea restanțelor înregistrate la sfârșitul lunii octombrie și pentru depunerea documentației necesare.

Economiile bugetare pot fi redistribuite

Ordonanța permite utilizarea economiilor bugetare pentru acoperirea unor obligații de plată ale instituțiilor publice. Ordonatorii principali de credite pot transfera către Fondul de rezervă bugetară anumite economii înregistrate la proiectele europene și la PNRR, pentru componentele finanțate de la bugetul de stat. Sunt prevăzute excepții pentru anumite categorii de fonduri.

Sumele redistribuite pot fi folosite pentru cheltuieli curente, de capital și operațiuni financiare, inclusiv pentru suplimentarea transferurilor către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Totodată, economiile din sumele defalcate din TVA destinate cheltuielilor descentralizate pot fi folosite pentru alte categorii de cheltuieli finanțate din aceeași sursă. Redistribuirea nu trebuie să afecteze plata obligațiilor deja scadente.

Ministerul Finanțelor precizează că măsurile se aplică în anul 2026 și nu majorează cheltuielile totale aprobate sau ținta de deficit.