Guvernul analizează sprijinul pentru facturile la energie și companii. Premierul exclude, deocamdată, noi majorări de taxe

179828 – 06112026 – Guvernul ia în calcul continuarea unor măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și companii în sezonul rece, în timp ce premierul Luca Niculescu afirmă că nu dorește noi majorări de taxe și impozite. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN.

Premierul a spus că Executivul intenționează să mențină măsurile privind acciza la motorină și voucherele pentru energie electrică, urmând să analizeze posibilitatea unei direcționări mai precise a sprijinului. De asemenea, a afirmat că reglementarea tarifelor la gaze va fi menținută până la 31 martie.

Pentru companii, Guvernul analizează soluții care să permită achiziția energiei la prețuri mai bune, inclusiv prin contracte încheiate pe perioade mai lungi. Premierul a cerut Ministerului Energiei să colaboreze cu celelalte instituții și cu mediul privat pentru identificarea unor variante de reducere a costurilor.

În privința fiscalității, Luca Niculescu a declarat că prioritatea ar trebui să fie îmbunătățirea colectării veniturilor, combaterea evaziunii fiscale și eficientizarea cheltuielilor publice. El a invocat presiunea acumulată asupra populației după creșterile de prețuri și modificările fiscale din ultimii doi ani.

Premierul a mai afirmat că bugetul pentru 2027 trebuie să respecte angajamentele fiscal-bugetare asumate de România în fața Comisiei Europene și să răspundă nevoilor populației.