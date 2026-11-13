Guvernul dublează perioada de plată a salariilor restante din Fondul de garantare. Măsura vizează angajații companiilor strategice

Guvernul dublează perioada de plată a salariilor restante din Fondul de garantare....

179885 – 13112026 – Angajații operatorilor economici de interes strategic aflați în procedura concordatului preventiv vor putea beneficia de plata salariilor restante din Fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni consecutive, față de limita anterioară de șase luni. Guvernul a aprobat, joi, 12 noiembrie, modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Totodată, plafonul maxim al sumelor garantate pentru fiecare salariat crește de la șase la 12 salarii medii brute pe economie.

Măsura se adresează angajaților companiilor declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului și care încearcă să își restructureze activitatea prin procedura concordatului preventiv.

Modificările clarifică și categoriile de drepturi bănești care pot fi acoperite din Fond, inclusiv plățile compensatorii restante stabilite prin acte normative sau prin contractele individuale și colective de muncă.

Actul normativ permite formularea unor solicitări succesive de plată, cu respectarea perioadei maxime și a plafonului stabilit. Sunt actualizate și procedurile administrative privind acordarea și recuperarea sumelor, precum și contestarea deciziilor agențiilor teritoriale.

Liberty Galați, unul dintre principalii beneficiari

Măsura are legătură directă cu situația Combinatului Siderurgic Liberty Galați, aflat în concordat preventiv și confruntat cu dificultăți financiare și operaționale.

Restanțele salariale ale angajaților s-au acumulat începând din mai 2026, iar neplata drepturilor bănești a generat proteste. În paralel, activitatea de producție a fost întreruptă, fiind menținut personalul necesar pentru pază, întreținere și conservarea capacităților industriale.

Potrivit informațiilor prezentate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, noul mecanism permite acoperirea salariilor și a altor drepturi restante pentru aproximativ 2.400 de angajați ai combinatului.

Angajatorii care au beneficiat deja de plata creanțelor salariale pentru șase luni vor putea solicita, după intrarea în vigoare a ordonanței, acoperirea perioadei rămase până la atingerea limitei de 12 luni.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că extinderea mecanismului urmărește protejarea veniturilor angajaților și menținerea personalului calificat pe durata restructurării companiilor.

Fondul de garantare este un mecanism prin care salariații pot recupera anumite drepturi bănești neachitate de angajatori, în condițiile prevăzute de lege. Plata din Fond nu echivalează cu redresarea companiei și nici nu garantează reluarea activității economice.